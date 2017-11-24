Общество

21 минуту назад

Диагноз экстренно госпитализированных школьников пока не установлен

5 4035
#отравление #токсикология
Диагноз экстренно госпитализированных школьников пока не установлен

Ребята поступили в областную детскую больницу.

Как сообщили GOROD48 в областной детской больнице, диагноз экстренного госпитализированных детей пока не установлен. 11 школьников только поступили в медицинское учреждение. Сейчас проводится их осмотр. Диагноз и состояние юных липчан будут известны после осмотра врачами.

Напомним, 11 учащихся 5б класса школы №35 в селе Ссёлки были госпитализированы прямо с уроков. Они жаловались на тошноту и головокружение. Ребят срочно отправили в отделение токсикологии.
5 4035
#отравление #токсикология

Комментарии (5)

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321

3 минуты назад
Надо накормить этой едой все руководство департамента образования.
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кокс

6 минут назад
Убереги Боже детей от сальмонеллы это больной желудок на всю жизнь !
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Ы

8 минут назад
Траванулись отравой и отбросами в столовой
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да уж

12 минут назад
Калдырь, по времени похоже
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Калдырь

15 минут назад
Поели в школьной столовой.
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