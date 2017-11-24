Общество
21 минуту назад
Диагноз экстренно госпитализированных школьников пока не установлен
5 4035
Ребята поступили в областную детскую больницу.
Как сообщили GOROD48 в областной детской больнице, диагноз экстренного госпитализированных детей пока не установлен. 11 школьников только поступили в медицинское учреждение. Сейчас проводится их осмотр. Диагноз и состояние юных липчан будут известны после осмотра врачами.
Напомним, 11 учащихся 5б класса школы №35 в селе Ссёлки были госпитализированы прямо с уроков. Они жаловались на тошноту и головокружение. Ребят срочно отправили в отделение токсикологии.
Напомним, 11 учащихся 5б класса школы №35 в селе Ссёлки были госпитализированы прямо с уроков. Они жаловались на тошноту и головокружение. Ребят срочно отправили в отделение токсикологии.
5 4035
321
кокс
Ы
да уж
Калдырь