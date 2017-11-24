Погода в Липецке

38 минут назад

В ночь на субботу в Липецкой области возможны заморозки до -11

2 284
#мороз
В ночь на субботу в Липецкой области возможны заморозки до -11

В ближайшие трое суток в области повышенного атмосферного давления на территории Липецкой области местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются: 6-7 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 ноября в Липецкой области переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, в отдельных районах туман. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов мороза, в низких местах до -11, днем столбик ртутного термометра покажет от 0 до 5 градусов мороза. 

В Липецке переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица, туман. Температура ночью от -7 до -9 градусов, днем 3-5 мороза. 

День 25 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +10. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1953 году – 21 градус ниже нуля.

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#мороз

Комментарии (2)

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111

16 минут назад
Погода супер!))) дай бог не будет оттепелей!
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мистер

18 минут назад
..как же Задолбали НЕУЧИ...ЗАМОРОЗКИ-это когда днём + ,а ночью ---...А -11 это МОРОЗ....
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