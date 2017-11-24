Общество

43 минуты назад

Фестиваль национальных культур перестал быть гастрономическим

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#фестиваль

И переехал из "Октября" в Липецкий Дом музыки.

В Липецкк сегодня проходит фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Самая интересная часть этого фестиваля — гастрономическая - в этом году была исключена. В прошлом году возникла давка за едой, поэтому организаторы пересмотрели концепцию фестиваля.

Вадим Вельчев представляет на фестивале Молдову. В экспозиции - посуда ручной работы, керамические игрушки, литература, и главное - портрет президента Молдовы с настоящим автографом. Готовиться к фестивалям липецким молдованам помогали представители диаспоры из Курска. По официальным данным, в Липецкой области живет около 4-5 тысяч молдован.

- В фестивале мы принимает участие во второй раз, и я согласен с тем, что его изменили - в прошлом году был бардак! - Отметил Вадим Вельчев.

В нашем городе более 90% населения - русские, но в Липецке проживают представители 110 различных национальностей. Городской фестиваль национальных культур проходит уже в пятый раз. Традиционно в числе его участников - представители Азербайджана, Армении, Израиля, Белоруссии, Молдавии, Грузии, Узбекистана , России.

Праздник открыла выставка декоративно-прикладного искусства, а завершится он концертной программой с номерами представителей различных диаспор.э
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#фестиваль

Комментарии (1)

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Боцман

22 минуты назад
Молдаванин текст писал? диаспор.э
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