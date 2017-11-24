Спорт

44 минуты назад

Елецкий подросток лютовал на ковре и почти всех соперников победил досрочно

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#Самбо #Агафонов #"Локомотив"
Елецкий подросток лютовал на ковре и почти всех соперников победил досрочно

Иван Агафонов в блестящем стиле выиграл первенство ЦФО по самбо.

«Золотую» медаль первенства ЦФО по самбо среди юношей и девушек 16-17 лет завоевал подмосковном Серпухове ельчанин Иван Агафонов.

Представитель елецкого «Локомотива» является уже довольно опытным спортсменом, и к своим победам нас давно приучил. Но то, как он добился «виктории» в Подмосковье заслуживает отдельной отметки. В весовой категории до 65 кг собрались 46 (!) спортсменов. В итоге Ивану пришлось провести семь встреч, и во всех он вышел победителем. Более того, шесть побед Агафонов одержал за явным преимуществом, т.е. досрочно.

Победа принесла Ивану не только «золотую» медаль, но и возможность представит Липецкую область на первенстве России по самбо.

Тренирует эту «беспощадную машину» родной отец – Владимир Николаевич Агафонов.

Фото из архива Ивана Агафонова.

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#Самбо #Агафонов #"Локомотив"

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