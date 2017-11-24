Общество

46 минут назад

Начался ремонт липецких дорог литым асфальтом

3 359
#дорожные работы
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Начался ремонт липецких дорог литым асфальтом

Работы ведутся на улице Гагарина.

Липецкие магистрали начали ремонтировать литым асфальтом. Работы выполняет муниципальное «РСДП». До конца недели в порядок приведут участок улицы Гагарина (от остановки «Кольцо трубного завода» до площади Героев).

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, материал для ремонта производят на местном заводе и доставляют до места в специальных термосах. По словам специалистов, его температура от 200 до 2500 C. Наряду с повышенным содержанием битума, это позволяет выполнять работы без предварительной подготовки даже при морозе до - 100 C.

- Стоимость тонны литого асфальта около 6,5 тысяч рублей, то есть существенно дороже горячего асфальта. Вместе с тем, мы сознательно идем на эти расходы, чтобы как можно оперативнее устранить выбоины на дорогах, и избавить автомобилистов от дополнительных проблем, - отметил директор МУ «РСДП» Роман Нижегородов.

Предполагается, что таким образом приведут в порядок проезжие части более чем 40 улиц. В их числе как основные транспортные артерии города - проспекты Мира, Победы, Петровский мост – так и дороги отдаленных районов Липецка. Кроме того, определять участки, где сегодня необходим ремонт литым асфальтом будут по заявкам подведомственных подразделений профильного департамента, а также информации, поступающей от ГИБДД и липчан. Сообщить в МУ «РСДП» о неудовлетворительном состоянии проезжей части городских магистралей и межквартальных проездов можно по телефону 55-92-34.


3 359
#дорожные работы
1

Комментарии (3)

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тербунатор

4 минуты назад
с установление постоянного снежного покрова ремонтные бригады приступили к разбазариванию народных денег
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В Липецке начался ремонт

12 минут назад
литым говном!
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Марьяна

17 минут назад
очень своевременно :-)
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