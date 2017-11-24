Начался ремонт липецких дорог литым асфальтом

Работы ведутся на улице Гагарина.

Липецкие магистрали начали ремонтировать литым асфальтом. Работы выполняет муниципальное «РСДП». До конца недели в порядок приведут участок улицы Гагарина (от остановки «Кольцо трубного завода» до площади Героев).Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, материал для ремонта производят на местном заводе и доставляют до места в специальных термосах. По словам специалистов, его температура от 200 до 250C. Наряду с повышенным содержанием битума, это позволяет выполнять работы без предварительной подготовки даже при морозе до - 10C.

- Стоимость тонны литого асфальта около 6,5 тысяч рублей, то есть существенно дороже горячего асфальта. Вместе с тем, мы сознательно идем на эти расходы, чтобы как можно оперативнее устранить выбоины на дорогах, и избавить автомобилистов от дополнительных проблем, - отметил директор МУ «РСДП» Роман Нижегородов.

Предполагается, что таким образом приведут в порядок проезжие части более чем 40 улиц. В их числе как основные транспортные артерии города - проспекты Мира, Победы, Петровский мост – так и дороги отдаленных районов Липецка. Кроме того, определять участки, где сегодня необходим ремонт литым асфальтом будут по заявкам подведомственных подразделений профильного департамента, а также информации, поступающей от ГИБДД и липчан. Сообщить в МУ «РСДП» о неудовлетворительном состоянии проезжей части городских магистралей и межквартальных проездов можно по телефону 55-92-34.