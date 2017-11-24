Происшествия

48 минут назад

Грузовик свалился с моста

7 2419
#авария #снег
2
Грузовик свалился с моста

Авария заблокировала движение.

Фура зависла на мосту Талицы — Черкассы в Липецкой области. Часть грузовика находится на дороге, а часть кузова — висит над речкой. Авария произошла утром в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы утверждают, что водитель фуры не справился с управлением и буквально скатился на мост. Сейчас движение по участку дороги в Елецком районе блокировано.

Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области, просьб о помощи в разрешении ситуации пока не поступало.

Фото: https://vk.com/elec_online
7 2419
#авария #снег
2

Комментарии (7)

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для

11 минут назад
321, ну вот ещё! А был бы,то сломала бы фура.
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321

13 минут назад
Вопрос к ГАИ. А где ограждение на мосту?
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Лирик

14 минут назад
И ничего то ты Интересно не знаёш
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Интересно ?

22 минуты назад
Это мост Страны победителей или проигравших ?
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Боцман

25 минут назад
Если раньше дальнобой, степенный такой мусчина, за 40 , то теперь- пе.дюк, поколения пепси, живущий не в ладах с причинно следственными связями, не понимающий законов физики.
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да уж

31 минуту назад
слава Богу,не свалился с моста.
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Сонный пожарник

35 минут назад
нас самих надо спасать от никотиновой зависимости
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