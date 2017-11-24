Грузовик свалился с моста

Авария заблокировала движение.

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Фура зависла на мосту Талицы — Черкассы в Липецкой области. Часть грузовика находится на дороге, а часть кузова — висит над речкой. Авария произошла утром в пятницу, 24 ноября. Об этом сообщают пользователи социальной сети «Вконтакте».Очевидцы утверждают, что водитель фуры не справился с управлением и буквально скатился на мост. Сейчас движение по участку дороги в Елецком районе блокировано.Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС по Липецкой области, просьб о помощи в разрешении ситуации пока не поступало.