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Трогательную картину из тополиного пуха выставят на аукцион в Липецке

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#аукцион #благотворительность #инвалиды
Трогательную картину из тополиного пуха выставят на аукцион в Липецке

Благотворительная акция направлена на поддержку детей-инвалидов.

VI Рождественский благотворительный аукцион состоится в конференц-зале отеля Mercure в Липецке 5 декабря. Аукцион откроется в 17 часов. Его лотами станут работы детей-инвалидов, а также педагогов и художников.

- Пока к нам поступило 27 лотов, но к аукциону их количество увеличится. Все работы выполнены детьми-инвалидами, педагогами или профессиональными художниками. Самые юные авторы работ — младшеклассники. Они и взрослые создали интересные поделки. Это, конечно, картины. Кроме того, будет представлено множество лотов из категории декоративно-прикладного искусства. Например, на аукцион выставят картину «В ожидании хозяина». Эта работа выполнена на бархате с использованием тополиного пуха. Из него создана собака, которая и ждет своего хозяина, - рассказала GOROD48 педагог-организатор ДТ «Октябрьский» Ольга Старкова.

С 1 декабря все  лоты можно будет увидеть на сайте Дома творчества. Стартовая цена изделий составит примерно 1 000 рублей. При этом, все дети-инвалиды сразу же получат финансовое возмещение за свои работы. А вот педагоги и художники отдают работы на аукцион совершенно безвозмездно.Все вырученные от аукциона средства пойдут на подарки детям-инвалидам. Они будут вручены на новогоднем празднике.

За пять лет проведения Рождественского благотворительного аукциона самым успешным лотом оказалась картина, купленная примерно за 15 000 рублей. 

На аукцион ждут бизнесменов и меценатов, а также — всех неравнодушных. В отличие от некогда проводившегося Бала Гулевского, вход на аукцион Дома творчества «Октябрьский» - свободный. 


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#аукцион #благотворительность #инвалиды

Комментарии (2)

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Кардош галик лох

10 минут назад
Красивые картины!
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Неавтофанат

31 минуту назад
Вместо тополиного пуха можно применить кошачий или собачий. Самое время!
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