Муниципальный автобус поймали на опасном маневре

Автобус чуть было не "собрал" несколько автомобилей.

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Житель Липецка поделился с GOROD48 записью опасных маневров автобуса, причем - не лихой маршрутки, а муниципальной 30-ки.



На записи видно, что вечером 23 ноября автобус №30 двигается в районе перекрестка улиц Водопьянова и Папина. Проезжая перекресток в сторону остановки «Музыкальное училище», автобус чуть было не устроил тройное ДТП. Автор записи, кроме того, сообщает, что муниципальный транспорт двигался на красный сигнал светофора.



Напомним, что УГИБДД по Липецкой области внимательно изучает записи с нарушениями ПДД, размещенными в Сети. Многих нарушителей уже удалось найти и привлечь к ответственности.