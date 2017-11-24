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Муниципальный автобус поймали на опасном маневре

14 1844
#авария #ДТП
3
Муниципальный автобус поймали на опасном маневре

Автобус чуть было не "собрал" несколько автомобилей.

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Житель Липецка поделился с GOROD48 записью опасных маневров автобуса, причем - не лихой маршрутки, а муниципальной 30-ки.

На записи видно, что вечером 23 ноября автобус №30 двигается в районе перекрестка улиц Водопьянова и Папина. Проезжая перекресток в сторону остановки «Музыкальное училище», автобус чуть было не устроил тройное ДТП. Автор записи, кроме того, сообщает, что муниципальный транспорт двигался на красный сигнал светофора.

Напомним, что УГИБДД по Липецкой области внимательно изучает записи с нарушениями ПДД, размещенными в Сети. Многих нарушителей уже удалось найти и привлечь к ответственности.
14 1844
#авария #ДТП
3

Комментарии (14)

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321

8 минут назад
Когда гаишники проверяли автобусников зам начальника гаи Миронов руководил кого наказывать а кого нет. Вот поэтому и такой порядок.
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Андрей

13 минут назад
таки это обычная маршрутка
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ЕА

20 минут назад
Водитель ЛПАТП, вообще-то, не вынужден водитель ни "летать", ни нарушать. Это его осознанный выбор. А вариантов три: 1) нарушать и подвергать опасностям жизни пассажиров и других участников движения; 2) не нарушать и получать штрафы и удержания из зарплаты; 3) бороться с руководством (любыми способами, вплоть до увольнения). Но вариант 2 - им жалко, вариант 3 - боятся, а вот рисковать десятками людей они, блин, смелые.
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ПРОХОР

23 минуты назад
НАДО БЫЛО ЕГО ДОГНАТЬ,ВЫТАЩИТЬ ЗА ВОЛОСЫ ИЗ-ЗА РУЛЯ,АККУРАТНО ПОЛОЖИТЬ НА ЗЕМЛЮ,ЖЕЛАТЕЛЬНО ОДНИМ УДАРОМ В ЧЕЛЮСТЬ,А ЗАТЕМ НАПИСАТЬ ЕМУ В ГЛАЗКИ ЧТОБЫ ОНИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ВИДЕЛИ ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ !!!
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БОГ тебе судья

24 минуты назад
Водитель ЛПАТП, ты вынужден летать, а мы преждевременно седеть и погибать.... у тебя дети есть? в следующий раз сам окажешься с детьми в таком 30-м и сгинешь не за хрен собачий. А ТАМ тебе деньги не потребуются.
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они не неприкасаемы

35 минут назад
кому то заносят "лаврушеки" за беспредел маршрутчиков
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#22рубля

38 минут назад
#22 рубля, мало налика , из-за терминалов, мало левака, за зарплату мало кто хочет работать, вот кто кого дернет вперед.
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гость

41 минуту назад
одно дело когда так ездит вася пупкин на сраной шестерке, другое дело когда так ездит водитель автобуса с людьми! Таких отстранять надо сразу с невозможностью работать на таких должностях!
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111.

49 минут назад
Открою секрет город 48 30-тый и 27-мой уже давно частные маршруты и 35 тый частный когда он был муницыпальный последний от Вокзала уходил в 00 39 а сейчас последний в 23 07 28-мой тоже был коммерческим но в этом году что то произошло невероятное и маршрут вернули муниципальному перевозчику побыстрей бы 35-тый вернули муниципальному транспорту и вернуть на 00 39 рейс как было раньше но не как не на 23 07 это очень рано.
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Водитель ЛПАТП

52 минуты назад
Всё дело в том, что нам очень сильно урезали время на рейс. Ещё несколько лет назад, времени было достаточно, и мы ездили как черепахи. А теперь мы вынуждены летать.
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