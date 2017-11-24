Общество

сегодня, 11:25

5 способов хорошо провести выходные

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#выходные
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5 способов хорошо провести выходные

Где нескучно в лучшие дни недели


Для лёгких на подъем: 25 ноября в селе Доброе пройдет событийный фестиваль «Доброе сало». Фестиваль считается визитной карточкой района и привлекает гостей из Липецкой области и соседних регионов. Гости смогут попробовать сало соленое, копченое, вареное, в черном и красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, по-абхазски и даже сало в шоколаде!

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Для фотогеничных: выходите на улицу и устраивайте фотосессию. Погода в Липецке сказочная! Первый снег – отличные (и бесплатные) декорации для воплощения в жизнь любых креативных идей.

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Для ценителей прекрасного: антидепрессивная комедия «Мужской стриптиз» в Липецком Драматическом театре на Соколе, 26 ноября в 18:00. Сюжет: пятеро безработных сталеваров грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но реклама мужского стриптиза переворачивает их жизнь. Мужчины хватаются за затею сделать собственное стрип - шоу.

Мужской стриптиз.JPG

Для гламурных и компанейских: шикарная вечеринка МЕГА ДАНС PARTY* - танцевальное событие уходящего года! Вопиющий гламур! Дерзкая красота! Безудержное веселье! Танцевальный экстаз! А еще – известные ведущие, дикие конкурсы, приятные сюрпризы и внимание – только любимые танцевальные хиты всех времен! Будет всё… и кое-что еще! 24 ноября. 22:00. КРК «Мегаполис».

MegaDanceParty.jpg

Для ленивых: Ну а если идти куда-то не хочется, всегда можно отпраздновать уикэнд, не сходя с места и не выходя из дома. Устраивайте пижамную вечеринку с поп-корном и просмотром сериалов!

Пижамная вечеринка.jpg

Хороших выходных! Проведите их нескучно!

16+

*Мега Данс Пати

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#выходные
2

Комментарии (1)

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ужас

53 минуты назад
Последний способ и картинка вообще убила!
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