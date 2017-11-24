Прививок от полиомиелита в регионе достаточно?

На этот вопрос GOROD48 получил обтекаемый ответ от облздрава.

Полиомиелит - очень опасная болезнь, которая вызывает паралич и даже смерть. Однако в России нет достаточного количества вакцины от нее. Так, по данным Роспотребнадзора, для прививок младенцев от полиомиелита нужно 1,5 миллиона доз вакцины, а в регионах их всего 680 тысяч. По данным федеральных СМИ, в Калининградской, Ульяновской, Челябинской областях, Камчатском крае, на Алтае, в Якутии, Калмыкии, Северной Осетии вакцины нет вообще!



А у нас?



Ответ на этот вопрос GOROD48 адресовал в облздрав. И вот какой ответ получил за подписью заместителя руководителя ведомства Елены Тамбовцевой.



"Вакцинация против полиомиелита детей в медицинских организациях области осуществляется добровольно и бесплатно. Вакцинация состоит из трех прививок детям первого года жизни в возрасте 3 месяцев, 4,5 месяцев и 6 месяцев. Первые две прививки проводятся инактивированной формой полиомиелитной вакциной, третья - живой оральной полиомиелитной вакциной.



Вакцины в Липецкую область поставляются при проведении централизованных закупок Минздравом России на основании принятой заявки от Управления здравоохранения Липецкой области, а также закупаются Управлением здравоохранения Липецкой области в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области на 2013-2020 г.г.». Поставка полиомиелитной вакцины осуществляется в двух формах: инактивированная в виде инъекций и жидкая пероральная. В 2016 году в область поступило 21830 доз инактивированной вакцины по федеральным поставкам для иммунизации детей в возрасте 3 и 4,5 месяцев. В первом полугодии 2017 года эта категория детей иммунизировалась за счет переходящего остатка с 2016 года, во 2 и 3 кварталах вакцина поступила за счет дополнительного выделения средств из областного бюджета и закупок медицинских организаций области (6500 доз). Также в сентябре т.г. по федеральным поставкам получено 790 доз инактивированной полиомиелитной вакцины и 17556 доз комбинированной формы вакцины с наличием инактивированного полиомиелитного компонента. До конца текущего года по федеральным поставкам ожидается поступление еще 11704 дозы комбинированной формы вакцины с наличием инактивированного полиомиелитного компонента и 4673 дозы инактивированной моновакцины против полиомиелита. Это количество будет использоваться как в текущем году для завершения вакцинального комплекса прививок, так и в 2018 году в качестве переходящего остатка до новых поступлений".



И все же не ясно, хватает ли маленьким липчанам вакцины от полиомиелита? И даже дополнительно поставленный вопрос начальнику отдел организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения облздрава Сергею Иванову не дал ясного на него ответа.



- Все возникающие вопросы решаемы, - сказал чиновник.



Кстати, о вакцине. Существует два варианта вакцины, защищающей от полиомиелита: инактивированная полиовакцина (с убитым вирусом) и оральная полиовакцина (с живым вирусом). Всемирная организация здравоохранения решила, что для полного уничтожения вируса все страны к 2019 году должны перейти на вакцину с убитым вирусом (живую вакцину решено оставить на случай эпидемий). В СМИ заявлялось, что от живой вакцины отказались и в России. Но, как выяснилось, ее по прежнему применяют в Липецкой области.