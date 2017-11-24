Общество

сегодня, 11:24

Водителя-алкоголика потребовали лишить водительских прав

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#правила дорожного движения
Водителя-алкоголика потребовали лишить водительских прав

Приговором мирового судьи Становлянского судебного участка житель деревни Плоты признан виновным в многократном нарушении  правил дорожного движения, связанным с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, на протяжении года подсудимый трижды привлекался к ответствености за пяную езду и, в конечном счете, был приговорен к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев. 

В ходе расследования уголовного дела  было установлено, что подсудимый состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: "Синдром зависимости от алкоголя 2 стадии зависимости".

Прокурор предъявил в суд исковое заявление с требованием прекратить действие права мужчинына управление транспортными средствами.

В результате  гражданин сможет вернуть водительское удостоверение только после излечения от алкоголизма.
458
#правила дорожного движения

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