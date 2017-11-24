Водителя-алкоголика потребовали лишить водительских прав

Приговором мирового судьи Становлянского судебного участка житель деревни Плоты признан виновным в многократном нарушении правил дорожного движения, связанным с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, на протяжении года подсудимый трижды привлекался к ответствености за пяную езду и, в конечном счете, был приговорен к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что подсудимый состоит на учете у врача нарколога с диагнозом: "Синдром зависимости от алкоголя 2 стадии зависимости".

Прокурор предъявил в суд исковое заявление с требованием прекратить действие права мужчинына управление транспортными средствами.



В результате гражданин сможет вернуть водительское удостоверение только после излечения от алкоголизма.