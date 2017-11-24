В раннем возрасте в брак вступали всего 1% липчанок

26 ноября отмечается День матери.

В Липецкой области на начало 2017 года числилось более 628 тыс. женщин, или 54% населения, из которых 65% проживают в городской местности. Средний возраст женщины составляет 44 года, средняя продолжительность жизни – 77 лет или на 11 лет больше, чем у мужчин.



Численность женщин в фертильном возрасте (15-49 лет) т.е. способных к деторождению, составляла 263 тысячи: каждая четвертая среди них находилась в наиболее благоприятном, с точки зрения физиологии, периоде для вынашивания и рождения ребенка (20-29 лет).

В 2016 году в области родилось 13,1 тыс. детей, на 2,5% меньше предшествующего года. Мальчиков обычно рождается несколько больше, чем девочек, в прошедшем году превышение составило 5%. В 150 семьях родились двойни, в 5 - тройни и в одной – четверня. Показатель рождаемости уменьшился по сравнению с 2015 годом почти на 3% и составил 11,3 родившихся на 1000 человек населения. Среди регионов Центрального федерального округа Липецкая область по уровню рождаемости находилась на 6 месте, уступая Московской, Калужской, Ярославской, Костромской областям и г. Москва. впервые матерями стали 5217 женщин, что составляет почти 40% от общего числа рожениц. На долю вторых рожденных детей приходится 43%, третьих и более – 17%.

Средний возраст матери при рождении ребенка - 28 лет. В основном первый ребенок рождается у женщин в возрасте 25-29 лет (40% от общего числа детей, родившихся первыми). Становятся мамами в 20-24 года 32% женщин. Первые роды в возрасте 18-19 лет наблюдались у 6% женщин, а 15% женщин рожают первого малыша в возрасте от 30 до 34 лет. В возрасте до 18 лет матерями стали 3% женщин, 4% - рожали ребенка первый раз в возрасте старше 35 лет.

Удельный вес детей, родившихся вне брака, составил 16% от общего числа родившихся. Более 41% детей, родившихся вне брака, регистрируются по совместному заявлению родителей, остальные регистрируются матерями-одиночками (более 1,2 тыс.).

Для равного численного замещения поколения родителей их детьми необходимо, чтобы число рожденных детей на одну женщину за репродуктивный период составляло не менее 2,15. Этот показатель в 2016 г. оказался на 21% ниже требуемого (1,7), но при этом в нашей области был выше, чем в среднем по ЦФО на 6%.

В 2016 году в области зарегистрировано 7209 новых семей - на 17% меньше, чем в 2015 году. Чаще всего вступают в брак в возрасте 20-34 лет. В возрасте 18-24 лет семью создали 23% мужчин и 37% женщин. В возрасте 25-34 года брак заключили 50% мужчин и 41% женщин. Таким образом, мужчины вступают в брак в более старшем возрасте, в то же время большинство женщин регистрируют брак в возрасте 18-24 лет. Число ранних браков (в возрасте до 18 лет) составило у мужчин менее 0,1%, у женщин – 1%. Также в прошлом году отмечалось незначительное сокращение числа разводов – около 1%. Наибольший удельный вес всех разводов приходится на семьи с детьми до 18 лет, из них 75% - семьи с одним ребенком и 25% - с двумя и более детьми, сообщает Липецкстат.