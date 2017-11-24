Из-за долга почти в миллион рублей предпринимательница осталась без воды

За внушительную сумму задолженности – 917 тысяч рублей, накопленную липчанкой за полтора года неплатежей, АО «ЛГЭК» прекратил поставку воды на один из принадлежащих ей объектов.

Как сообщает пресс-служба АО «ЛГЭК», предпринимательница платила за услуги водоснабжения и водоотведения Липецкой городской энергетической компании с апреля 2016 по октябрь 2017. В результате, к основному долгу в 770 тысяч рублей «набежали» проценты - 135 тысяч рублей, а также судебные издержки в размере 12 тыс.руб.

Предпринимательницу неоднократно уведомляли об ограничении водоснабжения, но она игнорировала эти предупреждения. В итоге, в одном из принадлежащих ей объектов, специалисты энергетической компании прекратили подачу воды.

Также, против данной злостной неплательщицы, энергокомпанией подготовлены документы на банкротство. Кроме того, информация об этом должнике передана в Национальное Бюро Кредитных Историй.