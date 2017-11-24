52 минуты назад
Из-за долга почти в миллион рублей предпринимательница осталась без воды
За внушительную сумму задолженности – 917 тысяч рублей, накопленную липчанкой за полтора года неплатежей, АО «ЛГЭК» прекратил поставку воды на один из принадлежащих ей объектов.
Предпринимательницу неоднократно уведомляли об ограничении водоснабжения, но она игнорировала эти предупреждения. В итоге, в одном из принадлежащих ей объектов, специалисты энергетической компании прекратили подачу воды.
Также, против данной злостной неплательщицы, энергокомпанией подготовлены документы на банкротство. Кроме того, информация об этом должнике передана в Национальное Бюро Кредитных Историй.
Алла