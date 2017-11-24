Общество
сегодня, 10:02
Липчане прекрасно обеспечены печатной прессой
Регион попал в топ-5.
Ассоциация распространителей печатной продукции подготовила ежегодный рейтинг регионов по обеспеченности киосками прессы. Работа основа на данных из 85 регионов Российской Федерации и оценивает доступность объектов по распространению периодической печатной продукции для населения. Эксперты выяснили, что 46 регионов РФ не выполняют требования приказа Минкомсвязи и Постановление Правительства.
Липецкая область заняла в рейтинге пятое место. В 2016 году один киоск приходится на 3 860 читателей. Сохранить высокое положение в общей таблице региону не помешало то, что ранее на один киоск приходилось еще меньше потребителей - 3 688 в 2015 году и 3 569 в 2014 году. По своему показателю на 2016 год Липецкая область показала лучший результат в Центральном Черноземье. Воронежская область оказалась на шестой строчке, Белгородская на 43 позиции, аутсайдеры рейтинга — Тамбовская область и Курская область.
Наихудшая ситуация с обеспеченностью киосками наблюдается в Республика Чечня, Республике Дагестан, Курганской области, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Брянской области, Тамбовской области и Республике Адыгея.
Липецкая область заняла в рейтинге пятое место. В 2016 году один киоск приходится на 3 860 читателей. Сохранить высокое положение в общей таблице региону не помешало то, что ранее на один киоск приходилось еще меньше потребителей - 3 688 в 2015 году и 3 569 в 2014 году. По своему показателю на 2016 год Липецкая область показала лучший результат в Центральном Черноземье. Воронежская область оказалась на шестой строчке, Белгородская на 43 позиции, аутсайдеры рейтинга — Тамбовская область и Курская область.
Наихудшая ситуация с обеспеченностью киосками наблюдается в Республика Чечня, Республике Дагестан, Курганской области, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Брянской области, Тамбовской области и Республике Адыгея.
Петр. Какашкин
двадцать пятому
Федор. Гавнюков
25
Сергей 13
макароны. по. скотски