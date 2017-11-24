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Липчане прекрасно обеспечены печатной прессой

6 189
#рейтинг #киоск #пресса
Липчане прекрасно обеспечены печатной прессой

Регион попал в топ-5.

Ассоциация распространителей печатной продукции подготовила ежегодный рейтинг регионов по обеспеченности киосками прессы. Работа основа на данных из 85 регионов Российской Федерации и оценивает доступность объектов по распространению периодической печатной продукции для населения. Эксперты выяснили, что 46 регионов РФ не выполняют требования приказа Минкомсвязи и Постановление Правительства.

Липецкая область заняла в рейтинге пятое место. В 2016 году один киоск приходится на 3 860 читателей. Сохранить высокое положение в общей таблице региону не помешало то, что ранее на один киоск приходилось еще меньше потребителей - 3 688 в 2015 году и 3 569 в 2014 году. По своему показателю на 2016 год Липецкая область показала лучший результат в Центральном Черноземье. Воронежская область оказалась на шестой строчке, Белгородская на 43 позиции, аутсайдеры рейтинга — Тамбовская область и Курская область.

Наихудшая ситуация с обеспеченностью киосками наблюдается в Республика Чечня, Республике Дагестан, Курганской области, Еврейской автономной области, Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Брянской области, Тамбовской области и Республике Адыгея.
6 189
#рейтинг #киоск #пресса

Комментарии (6)

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Петр. Какашкин

2 минуты назад
я. тоже. всегда. хожу. срать с. газетой.
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двадцать пятому

21 минуту назад
100% согласен. Типичная журналисткая брехня. Съездийте в соседний Воронеж и посмотрите без пропагандога. Там киоски печати нового поколения вводят. Про выбор прессы я уже и не говорю(((
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Федор. Гавнюков

24 минуты назад
да. пресса. особенно. печатная. хорошая. вещь. вот. я. стать. хожу. не. с. рулоном. бумаги. а. с. газетой. и. новости. последние. почитаешь. и. жопу. вытрешь. газетой. а. вообще. газета. универсальны. вещь. ей. не. только. можно. жопу. вытирать. но. и. самокрутки. сворачивать. завернешь. махорочки. милое. дело. а. если. выпить. доведется. на. природе. так. газету. вместо. скатерти. использовать. да. и. руки. ей. вытереть
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25

31 минуту назад
Полная брехня, знакомые работают в этой роспечате, никто не берет ни чего!!
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Сергей 13

47 минут назад
В детстве дома всегда было валом газет и журналов,выписывались и покупались,кто сейчас покупает эту шнягу,что лежит в нынешней союзпечати?Там рекламы половина.
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макароны. по. скотски

48 минут назад
да. Спасибо. лапшой. на. уши. мы. обеспечены. желательно. побольше. макулатуры. печку топить
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