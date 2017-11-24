Общество

10 минут назад

Липчане просят ввести новый автобус на Опытную

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#транспорт #инициатива
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Липчане просят ввести новый автобус на Опытную

Идея собрала уже пять десятков голосов.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Елена Зиброва вынесла на суд интернет-активистов предложение ввести на Опытную станцию дополнительный маршрут. Автор считает, что это улучшит транспортную доступность района.

- На микрорайон «Опытная станция» ходит очень мало маршрутов! Предлагаю пустить в наш район дополнительные автобусы и увеличить время движения их, так как на наш район невозможно добраться и так же уехать после 22.00, не считая маршрута муниципального транспорта № 11. Многие люди работают во вторую и ночную смены, поэтому считаю данную проблему актуальной для жителей нашего района! - высказывает мнение автор инициативы.

Предложение пустить новый маршрут на Опытную уже нашло отклик у пользователей: инициативу поддержали порядка 50 человек. Если к 23 декабря идея наберет свыше 500 голосов, то ее рассмотрят в мэрии Липецка.
91
#транспорт #инициатива
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