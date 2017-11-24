Происшествия

51 минуту назад

6-летняя девочка пострадала в тройном столкновении на улице Механизаторов

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#авария #ДТП
6-летняя девочка пострадала в тройном столкновении на улице Механизаторов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 ноября в Липецке в 16.50 на ул. Механизаторов 27-летний водитель «Лады-219210» столкнулся с «Ладой Ларгус» и «Митсубиси». В результате аварии водитель первого автомобиля, а так же две пассажирки «Ларгуса», в том числе 6-летняя девочка, получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 611 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 78, неиспользование ремней безопасности – 60, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 72.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Знающий

16 минут назад
Шевелёв с механизаторов готовся м.р.а.з.ь.
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кокс

41 минуту назад
Очень опасный участок дороги виадук на Механизаторов.
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