6-летняя девочка пострадала в тройном столкновении на улице Механизаторов

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 ноября в Липецке в 16.50 на ул. Механизаторов 27-летний водитель «Лады-219210» столкнулся с «Ладой Ларгус» и «Митсубиси». В результате аварии водитель первого автомобиля, а так же две пассажирки «Ларгуса», в том числе 6-летняя девочка, получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 611 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 78, неиспользование ремней безопасности – 60, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 72.