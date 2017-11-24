51 минуту назад
6-летняя девочка пострадала в тройном столкновении на улице Механизаторов
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека.
За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 611 нарушений ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 2, превышение скорости – 78, неиспользование ремней безопасности – 60, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 72.
Знающий
кокс