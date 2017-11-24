Происшествия

сегодня, 08:42

В Липецке задержана карманница

2 712
#кража
В Липецке задержана карманница

Сотрудниками полиции раскрыта карманная кража совершенная 19 ноября. Тогда у 44-летнего липчанина похитили сотовый телефон.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченным уголовного розыска задержана неработающая 27-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.

Расследование проводит Отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку.

В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.


2 712
#кража

Комментарии (2)

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Судья головастукнута

37 минут назад
Если-бы эта карманница вместо украденных вещей клала оранжевую полосатую ленточку, то суд постановил-бы что это не кража а обмен и еще выписали-бы ей премию за ацкий пэтриотизмус.
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кокс

43 минуты назад
кража до 5 лет лишения свободы ? жесть а за грабеж тогда сколько 50 лет ? статья за кражу 5 лет как и за убийство человека а 2 грамма наркотиков 20 лет мда уж логики хоть отбавляй.
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