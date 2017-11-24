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В Липецке задержана карманница
Сотрудниками полиции раскрыта карманная кража совершенная 19 ноября. Тогда у 44-летнего липчанина похитили сотовый телефон.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оперуполномоченным уголовного розыска задержана неработающая 27-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело.
Расследование проводит Отдел полиции № 6 УМВД России по Липецку.
В случае если вина подозреваемой будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
Судья головастукнута
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