Происшествия
39 минут назад
На елецкой трассе занесло грузовик
Водители легковых автомобилей чудом избежали столкновения.
Паблик " ДТП и ЧП | Елец Онлайн" опубликовал запись авторегистратора, сделанную на трасс-се Липецк-Елец. На видео зафиксирована аварийная ситуация: "КамАЗ" заносит на скользкой дороге и тяжело груженая машина вылетает на встречную полосу в лоб дум легковушкам. От неминуемой аварии с серьезными последствиями водителей спасает молниеносная реакция: они успевают объехать потерявший управление грузовик по обочине.
добрый
Денис