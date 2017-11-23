Происшествия

39 минут назад

На елецкой трассе занесло грузовик

2 527
#авария #ДТП
На елецкой трассе занесло грузовик

Водители легковых автомобилей чудом избежали столкновения.

Паблик " ДТП и ЧП | Елец Онлайн" опубликовал запись авторегистратора, сделанную на трасс-се Липецк-Елец. На видео зафиксирована аварийная ситуация: "КамАЗ" заносит на скользкой дороге и тяжело груженая машина вылетает на встречную полосу в лоб дум легковушкам. От неминуемой аварии с серьезными последствиями водителей спасает молниеносная реакция: они успевают объехать потерявший управление грузовик по обочине.
2 527
#авария #ДТП

Комментарии (2)

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добрый

13 минут назад
от мудохать надо было упыря на камазе.чтоб не летел сука
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Денис

17 минут назад
Молодцы.
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