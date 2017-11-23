Общество

39 минут назад

За 11 бутылок спиртного грозит штраф до миллиона рублей

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#алкоголь #спиртное
За 11 бутылок спиртного грозит штраф до миллиона рублей

В Усмани торговали алкоголем без лицензии.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в одном из продуктовых павильонов в Усмани установлен факт оборота алкогольной продукции в количестве 11-ти бутылок. Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет, в связи с чем в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте, изъята. Как сообщает управление потребрынка, теперь 11 бутылок нелегального алкоголя обернутся предпринимателю штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
150
#алкоголь #спиртное

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