За 11 бутылок спиртного грозит штраф до миллиона рублей

В Усмани торговали алкоголем без лицензии.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в одном из продуктовых павильонов в Усмани установлен факт оборота алкогольной продукции в количестве 11-ти бутылок. Лицензии на продажу алкогольной продукции у предпринимателя нет, в связи с чем в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ, алкогольная продукция, находящаяся в обороте, изъята. Как сообщает управление потребрынка, теперь 11 бутылок нелегального алкоголя обернутся предпринимателю штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.