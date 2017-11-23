Общество

26 минут назад

В Липецке спецназ обезвредил шестерых «террористов» (ФОТО)

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#Учения #ФСБ #чемпионат мира по футболу
В Липецке спецназ обезвредил шестерых «террористов» (ФОТО)

"Злодеев" оказалось даже больше, чем ожидалось.

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Учения на стадионе «Металлург», которые проходили сегодня с участием силовых ведомств и бронетехники, завершились тем, что были обезврежены шестеро условных террористов.

По легенде учений, они проникли внутрь здания и захватили заложников. Около двух часов дня бойцы спецназа ФСИН вывели на улицу всех «злодеев». Правда, не обошлось без казуса: по первоначальной информации «террористов», роль которых исполняли сотрудники силовых структур, должно было быть пятеро. Но, прочесав все углы стадиона, спецназовцы обнаружили на одного «злодея» больше. Причем «лишний» тоже оказался сотрудником силовых структур.

Всех «задержанных» погрузили в полицейскую машину и под усиленной охраной увезли со стадиона. На этом учения закончились.

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Учения проводились с целью отработки действий в случае нападения террористов на стадион, который в 2018 году может стать тренировочной базой для одной из сборных, участниц чемпионата мира по футболу. Подготовка к «мундиалю» предусматривает и учения силовиков на всех объектах, которые могут быть использованы во время турнира.

Тренировались на стадионе сотрудники ФСБ, Росгвардии, ФСИН, полиции. Учения проходили два дня – во вторник, 21 июня, и сегодня. После этого «разбор полетов» был проведен у региональном управлении ФСБ.

К слову, во время учений роль одного из заложников исполнил… директор стадиона «Металлург» Александр Домнышев.

Видео официальной группы ФК "Металлург" "ВКонтакте"


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#Учения #ФСБ #чемпионат мира по футболу

Комментарии (1)

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тербунатор

13 минут назад
а 7 и 8 террористы из Тербунов почему на свободе ?
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