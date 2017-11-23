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сегодня, 18:54
Липецкая вечЁрка: БТР у отеля, финиш мясокомбината и аппетиты мэрии
Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-читателей в четверг, 23 ноября.
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про наплыв спецслужб в центр Липецка. На вопросы о том, что происходит, "вежливые люди" не отвечали, а просто просили прохожих идти по их делам дальше, показывая направление стволами автоматов.
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение насчет банкротства мясокомбината. Предприятие работало с 1925 года. Сейчас финансовые претензии к предприятию имеют 13 организаций, в их числе энергетики и коммунальщики. Через год со старта процедуры банкротства кредиторы уже указывали долг в 569 023 000 рублей.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся транспортного коллапса. "Живу в Добринском районе, где ночью, как и везде, выпал снег, - пишет наша читательница из Добринского района по имени Василиса. - Убирать на трассе его не стали, вот просто не стали, и все".
Активный отклик получила заметка о планах на траты бюджета в 2018 году. «Поясните, плюс 24 миллиона рублей на графу расходов главы Липецка - это что? - спросил депутат Николай Быковских у председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой».
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению о стоимости дороги в Липецк. Не новое полотно, а реконструкция 2 002 метров обойдется почти 250 млн рублей. Или сантиметр за 1 230 рублей...
Самое пристальное внимание сегодня приковано к новости про наплыв спецслужб в центр Липецка. На вопросы о том, что происходит, "вежливые люди" не отвечали, а просто просили прохожих идти по их делам дальше, показывая направление стволами автоматов.
Не меньше липчан в четверг волновало сообщение насчет банкротства мясокомбината. Предприятие работало с 1925 года. Сейчас финансовые претензии к предприятию имеют 13 организаций, в их числе энергетики и коммунальщики. Через год со старта процедуры банкротства кредиторы уже указывали долг в 569 023 000 рублей.
Бурное обсуждение сегодня вызвала новость, касающаяся транспортного коллапса. "Живу в Добринском районе, где ночью, как и везде, выпал снег, - пишет наша читательница из Добринского района по имени Василиса. - Убирать на трассе его не стали, вот просто не стали, и все".
Активный отклик получила заметка о планах на траты бюджета в 2018 году. «Поясните, плюс 24 миллиона рублей на графу расходов главы Липецка - это что? - спросил депутат Николай Быковских у председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой».
Вместе с этим, немало эмоций сегодня досталось сообщению о стоимости дороги в Липецк. Не новое полотно, а реконструкция 2 002 метров обойдется почти 250 млн рублей. Или сантиметр за 1 230 рублей...
после ночи