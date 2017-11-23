В России

25 минут назад

СМИ сообщили об отъезде в Россию главы ЛНР Плотницкого

67
#ЛНР #Плотницкий #Украина
СМИ сообщили об отъезде в Россию главы ЛНР Плотницкого

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий покинул Луганск в составе автомобильного кортежа и уехал в Россию.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий уехал в Россию. Об этом со ссылкой на своего специального корреспондента сообщает "Новая газета".

По информации издания, Плотницкий находится в автомобильном кортеже, который покинул территорию Луганска. Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

Правительственные здания в Луганске до сих пор оцеплены вооруженными людьми. Среди них, как пишет газета, сотрудники МВД ЛНР и министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Днем 22 ноября сообщалось о захвате неизвестными силовиками здания Генеральной прокуратуры ЛНР. Плотницкий обвинил в попытке госпереворота бывшего министра внутренних дел Игоря Корнета.

Вооруженные люди без опознавательных знаков захватили центр Луганска днем 21 ноября. Они заблокировали въезды и выезды из административных зданий. Отмечалось, что неизвестные также заняли здание Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения в Луганске, - пишет Lenta.ru.
67
#ЛНР #Плотницкий #Украина

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Дешевые лекарства рискуют исчезнуть с прилавков
#лекарства
Дешевые лекарства рискуют исчезнуть с прилавков

сегодня, 13:14

В России
В России могут отменить паспорта
#технологии #паспорт #удостоверение
В России могут отменить паспорта

сегодня, 13:11

В России
Водителей в России поделят на профессионалов и любителей
#Россия #водители
1
Водителей в России поделят на профессионалов и любителей

сегодня, 13:07

В России
Госдума запретила размещение рекламы на квитанциях об оплате ЖКХ
#Госдума #реклама #закон
Госдума запретила размещение рекламы на квитанциях об оплате ЖКХ

сегодня, 13:01

В России
В России запретили рекламу на квитанциях за ЖКХ
#ЖКХ #квитанция #реклама
В России запретили рекламу на квитанциях за ЖКХ

сегодня, 13:00

В России
Керимова выпустили под залог в 5 млн евро
#Керимов #залог
Керимова выпустили под залог в 5 млн евро

сегодня, 12:52

В России