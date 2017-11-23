В мире
34 минуты назад
В «Спящей красавице» нашли пропаганду изнасилований
Британка потребовала, чтобы произведение убрали из школьной программы для младших классов
Жительница города Нортамберленд-Парк (Великобритания) Сара Холл нашла в сказке "Спящая красавица" пропаганду изнасилований и потребовала, чтобы произведение исключили из школьной программы для младших классов, сообщает Life.ru.
Она заявила, что не желает, чтобы ее шестилетний сын проходил в начальной школе сказку, в которой детям прививают неправильные идеи о согласии на секс.
Возмущение британки было вызвано сценой, в которой принц целует спящую девушку, не спросив, хочет ли она этого. «Я считаю, что в сказке есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время», — сказала Холл.
По мнению женщины, шестилетние дети воспринимают всерьез все, что им говорят, а отвечать на вопросы ребенка о сексе она пока не готова.
Она заявила, что не желает, чтобы ее шестилетний сын проходил в начальной школе сказку, в которой детям прививают неправильные идеи о согласии на секс.
Возмущение британки было вызвано сценой, в которой принц целует спящую девушку, не спросив, хочет ли она этого. «Я считаю, что в сказке есть проблемы с презентацией сексуального поведения и согласия. Мне кажется, такое поведение недопустимо в наше время», — сказала Холл.
По мнению женщины, шестилетние дети воспринимают всерьез все, что им говорят, а отвечать на вопросы ребенка о сексе она пока не готова.