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38 минут назад

Россия направила судно на поиски аргентинской подлодки

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#Россия #Аргентина #подлодка #поиски #судно
Россия направила судно на поиски аргентинской подлодки

Минобороны России направило в район поисков аргентинской подводной лодки San Juan океанографическое судно "Янтарь". Гидрографическое судно "Янтарь" оборудовано двумя глубоководным аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6000 метров.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил направить российское гидрографическое судно "Янтарь" для помощи в поисках пропавшей аргентинской подлодки "Сан Хуан".

Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Отмечается, что судно оборудовано двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить исследования на глубине до 6 километров.

В район поисковой операции также направлены специалисты-спасатели Военно-морского флота РФ. Они привезут к побережью Аргентины управляемый на расстоянии подводный исследовательский аппарат "Пантера Плюс", — передает РИА-Новости.
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#Россия #Аргентина #подлодка #поиски #судно

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