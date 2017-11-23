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Россия направила судно на поиски аргентинской подлодки
Минобороны России направило в район поисков аргентинской подводной лодки San Juan океанографическое судно "Янтарь". Гидрографическое судно "Янтарь" оборудовано двумя глубоководным аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до 6000 метров.
Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Отмечается, что судно оборудовано двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить исследования на глубине до 6 километров.
В район поисковой операции также направлены специалисты-спасатели Военно-морского флота РФ. Они привезут к побережью Аргентины управляемый на расстоянии подводный исследовательский аппарат "Пантера Плюс", — передает РИА-Новости.