Липецкие поликлиники станут вежливыми и бережливыми

Основные направления проекта – создание открытой регистратуры, выравнивание нагрузки на врачей и средний медицинский персонал.

В Ельце дан старт реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника» на территории Липецкой области. Как сообщает Центр медицинской профилактики, пилотный проект «Бережливая поликлиника» начал реализовываться Министерством здравоохранения России в 2016 году совместно с Управлением внутренней политики Президента России при участии корпорации «Росатом». К 2020 году более 200 поликлиник в стране внедрят принципы бережливого производства.

В 2017 году в Липецкой области начата реализация пилотного проекта в трех медицинских организациях региона: это Елецкая городская детская больница, Елецкая районная больница и Липецкая городская поликлиника № 4.

Основная цель проекта – повышение доступности и качества медицинской помощи населению за счет оптимизации процессов и устранения потерь. Основные направления реализации проекта – создание открытой регистратуры, выравнивание нагрузки на врачей и средний медицинский персонал, оптимизация внутренней логистики поликлиники, разделение потоков пациентов, выстраивание потоков анализов в клинико-диагностической лаборатории, переход на электронный документооборот.

- До начала реализации проекта все регистраторы вели очную запись на прием, искали карты и отвечали на телефонные звонки, - отмечает Центр медицинской профилактики. - Все это создавало длинные очереди и провоцировало недовольство пациентов. Для решения этих проблем была организована открытая регистратура: вместо застекленного изолированного помещения установили открытую стойку регистратора. Это позволило создать доверительную атмосферу, в которой регистратор находится в прямом контакте с пациентом, отвечает на вопросы пациентов и помогает решить проблемы. Для удобства пациентов организована работа call-центра, в котором 3 рабочих места. Операторы работают с гарнитурой, осуществляют запись на прием по телефону и вызовов врачей на дом. Выделено помещение для хранения карт – картохранилище. Отдельный сотрудник регистратуры отвечает за движение карт - сбор, доставку до врачей и обратно. Для переноски карт выделены для каждого врача именные корзины. Для облегчения процедуры поиска карт проведена цветовая маркировка карт и стеллажей каждого педиатрического участка. Сотрудники регистратуры прошли тематическое усовершенствование по теме «Вежливая регистратура».

С целью выравнивая нагрузки на медицинский персонал, проведено разделение потоков пациентов на несколько сегментов в зависимости от целей визита. С целью сокращения неэффективных патронажей для участковых медицинских сестер закуплены мобильные телефоны. Внедрено оповещение посредством SMS-сообщений при приглашении на прививки, диспансерные и профилактические осмотры. Для того, чтобы пациенты быстро ориентировались в поликлинике, разработаны навигационные указатели, информационные таблички, позволяющие быстро сориентироваться в поликлинике. Оформлены информационные стенды и памятки, в которых указаны возможные способы записи на прием. С целью повышения комфортности пребывания в поликлиниках проведен косметический ремонт лестничных маршей, холлов первого и второго этажа.

Для уменьшения количества неэффективных визитов пациентов в поликлинику, а также осуществления записи на прием к специалистам и на инструментальные методы обследования рабочие места участковых медицинских сестер оснащены автоматическими рабочими местами, что позволяет записать пациента во время прием на необходимые консультации и обследования. В кабинетах врачей также создана удобная эргономика на рабочих местах: удалена лишняя мебель, канцелярия, проведены генеральные уборки, разработана визуальная стандартизация распределения предметов.

Кроме того, проведено выстраивание потоков анализов в клинико-диагностическую лабораторию. Направление плановых пациентов в лабораторию осуществляется по предварительной записи, при наличии показаний забор крови осуществляется в день обращения пациента в часы работы поликлиники. Разделены потоки пациентов, направленных на сдачу анализов по клиническим показаниям и в рамках прохождения профилактических осмотров.

Если пациенты предварительно не записаны на прием к участковому врачу-педиатру и обратились в регистратуру со здоровым ребенком для получения справки в образовательное учреждение, бассейн, спортивную секцию или направлены из детского сада на профилактическую прививку, то в этом случае они направляются на прием к фельдшеру. Для этого на вакантные участки приняты три фельдшера, на которых возложены функции участкового врача-педиатра.

Родители с больными детьми, не записавшиеся предварительно, направляются в приемно-смотровой фильтр – бокс, где их осмотрит дежурный врач-педиатр, с последующей записью на повторный прием к участковому врачу-педиатру. Кроме того, двумя фельдшерами укомплектован пункт неотложной помощи на дому.

Внедрение технологий бережливого производства позволит сократить очереди и время ожидания записи на прием к врачу, на инструментальные исследования, сократить очереди на прием к врачу, создать доступную и комфортную среду для пациентов поликлиники, увеличить время непосредственной работы врача с пациентом.