Четыре липецкие общественные организации получили президентские гранты

Самый крупный грант – около 2,5 млн рублей

Накануне состоялось заседание координационного совета Фонда президентских грантов.

В число победителей второго уже по счету конкурса вошли 2 243 некоммерческие организации из всех 85 регионов. «Проходные» баллы получило большее число проектов от этих организаций – 2 404, но участники конкурса с двумя и более побеждающими проектами по условиям конкурса выбрали только один для получения гранта. Общая же сумма грантов, выделяемых по итогам второго конкурса, составит около 4,5 млрд рублей

В число тех, кто получит президентские гранты вошли четыре липецких общественные организации. Они получат около 6 млн рублей.

«Российский Союз молодежи» в Липецкой области получит 2 млн 310 тысяч рублей на поддержку проектов в области культуры и искусства. Молодежь намерена реализовать проект «Липецк событийный». Это туристическое направление, проведение фестивалей, таких как «Тыквенная каша», «Липецкие воды», «Липецк курортный» и ряд других.

Липецкое областное отделение «Русского географического общества» получит около 500 тысяч на «сохранение и популяризация исторических и природных объектов, связанных с именем П.П. Семенова-Тян-Шанского на территории Липецкой области».

Также около 500 тысяч получит «Служба медиации» на «снижение социальной напряженности посредством разрешения конфликтных ситуаций на основе восстановительного правосудия среди жителей сельских поселений Липецкого района Липецкой области»

И «Липецкое областное краеведческое общество» получит 2 млн 481 рублей на «сохранение исторической памяти» по проекту» усадебное наследие».