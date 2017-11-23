Охота за акциями в самом разгаре

Мы решили проанализировать, как удобнее всего сэкономить на покупках в Липецке

Как ни крути, но почти все мы не прочь сэкономить на покупках в магазинах. На этот счет есть даже конкретные цифры. По данным исследовательского холдинга «Ромир» количество экономящих россиян за последний год составляет подавляющее большинство - 82 %.

При этом 36 % всех жителей страны «всегда ищут промоакции и скидки на товары, которые покупают регулярно» - немало россиян стараются выбирать магазины со специальными предложениями.

Есть еще несколько интересных цифр: 20 % отечественных покупателей стараются закупать продукты впрок, особенно, если магазины предлагают их по привлекательной цене; 17 % стараются реже ходить в магазины, чтобы сэкономить семейный бюджет, а 28 % «рационалистов» переступают магазинный порог только со списком покупок, чтобы не приобретать лишнего.

По указанным причинам современные ритейлеры предлагают покупателям разнообразные скидки и акции. К примеру, весной этого года в торговой сети «Пятерочка» была запущена акция «Семейная среда»: каждую среду в «Пятерочке» с 9 до 17 часов родители, которые придут в магазины со своими детьми, получают 10-процентную скидку практически на все категории товаров (исключение составляют алкоголь и табачные изделия).

- Нас акциями не удивишь, но теперь стараемся не пропускать «семейные среды», - рассказала нам мама двоих детей Елена Чуносова. – Они позволяют купить продукты про запас, и в итоге получается неплохая экономия. Плюс, каждую неделю обновляется ассортимент акционных товаров. Например, упаковки чая можно взять сразу на несколько месяцев вперед. За подобными обновлениями тоже следим – хорошие скидки позволяют поддерживать семейный бюджет.

И в продолжение разговора о «Пятёрочке», заметим, что в августе сеть запустила карты лояльности «Выручай-карта» во всех своих регионах присутствия. С помощью них покупатели накапливают баллы за свои покупки и в дальнейшем могут их учитывать при очередном походе в универсам. А дополнительная «фишка» такой карты заключается в том, что, основываясь на регулярном анализе покупок, появляется возможность делать каждому клиенту индивидуальные предложения. А бонусы и персональный подход любит каждый.