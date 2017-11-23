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В Ельце чуть больше половины пассажиров пользуются транспортным картами

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#трагедия #отравление #яд #грибы
В Ельце чуть больше половины пассажиров пользуются транспортным картами

Хотя поездка по карте на 4 рубля дешевле.

Накануне специалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно-аналитическое наблюдение за правильностью применения установленных тарифов в общественном транспорте города Ельца при наличном и безналичном расчете с использованием транспортных карт. 

Как сообщает пресс-служба управления, в результате наблюдения установлено, что жители города Ельца не активно используют электронные транспортные карты при оплате проезда. Так, выявлено, что только 51,6% пассажиров оплачивают проезд с помощью электронной транспортной карты и 48,4% наличными денежными средствами. Необходимо напомнить, что проезд в городе Ельце при оплате проезда посредством использования транспортной карты стоит 15 рублей за одну поездку, а наличными денежными средствами в салоне транспортного средства – 19 рублей, следовательно, проезд за наличный расчёт обойдется пассажиру на 30% дороже, чем за безналичный расчёт. 
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#трагедия #отравление #яд #грибы

Комментарии (1)

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Неавтофанат

56 минут назад
За 15 наличными без билета нельзя?
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