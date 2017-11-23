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Третейские суды призывают проверять на подлинность

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#третейский суд
Третейские суды призывают проверять на подлинность


Управление Минюста России по Липецкой области рекомендовало липчанам быть бдительными и проверять информацию о тех, кто предлагает свои услуги в качестве третейских судей.

1 ноября завершился переходный период реформы третейского разбирательства, напомнили в управлении. 

В рамках реформирования Минюст оставил в России всего четыре учреждения, которые имеют право администрировать арбитраж: Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Арбитражный центр при Российском союзе промышленников и предпринимателей, Арбитражный центр при некоммерческой автономной организации «Институт современного арбитража». Остальные потеряли право рассматривать споры. Это означает, что постоянно действующие арбитражные учреждения и третейские суды, не получившие права администрировать арбитраж, не могут осуществлять эту деятельность и, соответственно, назначать или отводить арбитров, вести делопроизводство, собирать и распределять арбитражные сборы. 

Однако новый закон ввел в нашу жизнь полноценный институт единых и независимых органов содействия и контроля в отношении арбитража. Третейский суд как альтернативная система рассмотрения споров призван разгрузить государственные суды и дать гражданам эффективную систему правовой защиты. Кроме того, по спорам которые были начаты в арбитражном учреждении до 1 ноября 2017 г., все функции подлежат выполнению третейским судом (то есть непосредственно составом арбитров, а не учреждением), как при арбитраже, образованном для разрешения конкретного спора. Признанию и приведению в исполнение такое решение подлежит как решение, принятое арбитражем, образованным для разрешения конкретного спора. Такой арбитраж не вправе рассматривать корпоративные споры. 

Также согласно статье 43 закона об арбитраже внесение изменений в юридически значимые реестры (например, Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Единый государственный реестр юридических лиц) осуществляется на основании исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Таким образом, основанием для внесения изменений является именно исполнительный лист, а не решение постоянно действующего арбитражного учреждения. При отсутствии исполнительно листа изменения в юридически значимые реестры вноситься не могут. 

Закон предусматривает, что новые арбитражные учреждения могут создаваться только при некоммерческих организациях (НКО), не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющих полученную прибыль между участниками. Прежде третейские суды можно было создавать практически при любом юридическом лице. К этим учреждениям предъявляют высокие требования: сперва необходимо получить рекомендацию Совета по совершенствованию третейского разбирательства при Министерстве юстиции Российской Федерации, а затем - разрешение Правительства Российской Федерации. Министерство юстиции будет сообщать о новых арбитражных учреждениях, получивших право администрировать арбитраж, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.minjust.ru) (вкладка «Деятельность в сфере третейского разбирательства»). 

В связи с этим управление Минюста России по Липецкой области призывает проявлять осмотрительность при обращении к лицам, указывающим на то, что они являются третейскими судьями. Рекомендуется проверять информацию о таких лицах на официальных сайтах арбитражных учреждений, получивших право администрировать арбитраж, а также внимательно знакомиться с документами, которые предлагается подписать в процессе заключения арбитражного соглашения. 

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#третейский суд

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