Общество

12 минут назад

В Ельце снесут вековые дома

73
#снос #аварийное жилье
В Ельце снесут вековые дома

Строения признаны аварийными.

Администрация Ельца намерена до конца года снести в городе два аварийных дома. За эти услуги заказчик заплатит подрядчику 385 593 рубля и 90 копеек.

Снос признанных аварийными и уже расселенных домов должен произойти до наступления нового года. Хотя один из них, №23 по улице Пугачева, снесли, по данным Фонда содействию реформирования ЖКХ, еще до начала 2017 года. Оба строения (второе - №99 по улице Маяковского) были сданы еще в 1918 году. Оба здания — малоэтажки. Жильцы дома №23 по улице Пугачева были расселены еще в 2015 году. Новые квартиры, указывает Фонд, получили 20 человек. Второе строение в программу переселения из ветхого и аварийного жилья не включали.

Работы по сносу оплатит бюджет Ельца.
73
#снос #аварийное жилье

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