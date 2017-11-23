Перед Новым годом северные олени из Добринки нарасхват

Олени, которых изначально заводили на мясо, теперь выполняют только декоративную функцию.

Пять лет назад в селе Ольховка Добринского района Липецкой области поселились настоящие северные олени. Елена и Алексей Тарасовы переехали в Добринский район из города Кандалакша Мурманской области. Когда местные власти отказали им в предоставлении ранее обещанного здания под ферму, семья решила завести таких животных, которым не требуется крыша над головой. А олени — очень выносливые животные. Когда на улице снежный буран, они могут по трое суток обходиться без пищи. К вопросу липецкие оленеводы подошли основательно — из Санкт-Петербурга им выслали раритетный экземпляр книги по оленеводству 1963 года выпуска с описаниями основных производственных процессов. Но и это не помогло.



Разведение северных оленей в Черноземье оказалось рискованным проектом. На севере с одного оленя получают всего 35-40 килограммов высококачественного диетического мяса. Тарасовы рассчитывали на то, что и в наших широтах деликатес найдёт своего гурмана. Но животные прижились плохо: у селян из большого стада сейчас осталось всего два оленя.

Как рассказала GOROD48 оленевод Елена Тарасова, идею разводить оленей на мясо они пока оставили. Сейчас два оленя, которые живут у семьи, выполняют чисто декоративные функции.

У Тарасовых две самки — одной 5, а другой 2 года. И перед Новым годом к северным оленям традиционно проявляют небывалый интерес.

— Уже в начале декабря нас пригласили в Липецк: настоящие северные олени будут два дня «работать» на открытии магазина в одном из торговых центров, — рассказала Елена Тарасова. — А в начале января нас позвали на праздничные мероприятия в Россошь Воронежской области. Скорее всего, олени будут ездить и по родному Добринскому району — поздравлять ребятишек вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой.