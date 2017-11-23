В Липецке задержан закладчик героина

У задержанного изъяли 70 граммов наркотика.

Полицейские задержали подозреваемого в распространении наркотиков через систему закладок. Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по оперативной информации подозреваемый занимался сбытом наркотиков, которые он приобретал через Интернет. Количество «товара» всегда варьировалось с учетом его собственной суточной потребности в героине.

Мужчина был задержан по подозрению в совершении административного правонарушения по ст. 6.8 и 6.9. КоАП РФ. В ходе личного досмотра у него обнаружено и изъято 70,6 грамма высококонцентрированного героина.

По факту преступной деятельности липчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 п. г ч.4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.