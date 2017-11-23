Происшествия

28 минут назад

Угнанный в Липецкой области грузовик обнаружен под Санкт-Петербургом

302
#угон
Угнанный в Липецкой области грузовик обнаружен под Санкт-Петербургом

Несколько грузовиков были угнаны из Липецкой области еще в 2013 году.

22 ноября в городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области, на улице Заводской, обнаружен грузовик "Вольво" числившийся в угоне.

Как сообщает 47News.ru, уголовное дело по факту хищения этого автомобиля и еще десятка седельных тягачей с полуприцепами было возбуждено в мае  2017 года.  А грузовики пропали в 2013 году в Липецке. Ущерб тогда составил более 80 миллионов рублей.
 

302
#угон

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