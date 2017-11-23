Происшествия
28 минут назад
Угнанный в Липецкой области грузовик обнаружен под Санкт-Петербургом
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Несколько грузовиков были угнаны из Липецкой области еще в 2013 году.
22 ноября в городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области, на улице Заводской, обнаружен грузовик "Вольво" числившийся в угоне.
Как сообщает 47News.ru, уголовное дело по факту хищения этого автомобиля и еще десятка седельных тягачей с полуприцепами было возбуждено в мае 2017 года. А грузовики пропали в 2013 году в Липецке. Ущерб тогда составил более 80 миллионов рублей.
Как сообщает 47News.ru, уголовное дело по факту хищения этого автомобиля и еще десятка седельных тягачей с полуприцепами было возбуждено в мае 2017 года. А грузовики пропали в 2013 году в Липецке. Ущерб тогда составил более 80 миллионов рублей.
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