В Липецком горсовете возмутились ростом расходов мэрии

За такой бюджет города отказался голосовать депутат-коммунист.

Сегодня в Липецком горсовете члены комиссии по бюджету и муниципальной собственности рассмотрели проект бюджета города следующего года.



Как уже сообщал GOROD48, доходы бюджета-2018 составят 10,4 млрд рублей, расходов - 10,9 миллиарда. Больше всего на своё существование и развитие получит сфера образования - 5,7 млрд рублей. В дорожное хозяйство и благоустройство будет направлено почти 2 млрд рублей. Затраты по линии департамента ЖКХ составят 785 млн рублей, 336 млн рублей получит департамент культтуризма мэрии, 210 миллионов - департамент физкультуры и спорта. На социальную политику будет выделено 224,8 млн рублей, на муниципальный транспорт - 331 миллион.



Дефицит бюджета в 472 млн рублей предполагается покрыть за счет кредитов. Муниципальный долг в 3,2 млрд рублей планируется снизить к 1 января 2019 года до 2,4 миллиарда.



У Счетной палаты Липецка к документу больших претензий не было.



А вот в своём заключении на проект бюджета 2018 года экспертно-аналитическое управление горсовета увидело ряд неприятных тенденций. Так, в следующем году расходы на сферу ЖКХ уменьшены вдвое: с 1,5 млрд рублей до 785 миллионов. А ведь большинство жалоб горожан как раз связаны с проблемами в этой сфере. Ежегодно липчане оценивают деятельность предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на "двойку".



- Может, нам вообще департамент ЖКХ не нужен? Пока его работы я не вижу, - резюмировал спикер горсовета Игорь Тиньков.



С ним не согласился депутат Юрий Шкляров, директор управляющей компании. Он заявил, что сфера ЖКХ финансируется по остаточному принципу. При таком подходе с коммунальных организаций вообще невозможно требовать какую-то работу.



- На носу - чемпионат мира по футболу! Что увидят гости города? - возмутился представитель "коммунального лобби".



Также значительно в следующем году будут урезаны расходы на ряд других статей расходов. На социальную политику - на 24,8%, на физическую культуру и спорт - на 20,4%. Уменьшатся, кстати, на 5,4% расходы на муниципальные СМИ - с 23,1 млн рублей в этом году до 17,7 млн рублей в следующем.



Но если где-то убавляется, то в другом месте прибавляется. Так, затраты на обслуживание муниципального долга в следующем году вырастут на 17,5% - с нынешних 119 миллионов до 140 миллионов рублей в 2018 году. На решение "общегосударственных вопросов" будет выделено 954 млн рублей - на 12,2% больше, чем в этом году.



- Поясните, плюс 24 миллиона рублей на графу расходов главы Липецка это что? - спросил депутат Николай Быковских у председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой.



Из ответа следовало, что эти средства пойдут не только на содержание главы Липецка, но и на увеличение в 2018 году МРОТ и увеличение на 4% зарплат аппарата ресурсного обеспечения мэрии: водителей, гардеробщиц, уборщиц.



Николай Быковских проголосовал против такого бюджета.





