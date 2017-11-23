Общество

сегодня, 15:24

В Липецком горсовете возмутились ростом расходов мэрии

10 1203
#Бюджет
В Липецком горсовете возмутились ростом расходов мэрии

За такой бюджет города отказался голосовать депутат-коммунист.

Сегодня в Липецком горсовете члены комиссии по бюджету и муниципальной собственности рассмотрели проект бюджета города следующего года.

Как уже сообщал GOROD48, доходы бюджета-2018 составят 10,4 млрд рублей, расходов - 10,9 миллиарда. Больше всего на своё существование и развитие получит сфера образования - 5,7 млрд рублей. В дорожное хозяйство и благоустройство будет направлено почти 2 млрд рублей. Затраты по линии департамента ЖКХ составят 785 млн рублей, 336 млн рублей получит департамент культтуризма мэрии, 210 миллионов - департамент физкультуры и спорта. На социальную политику будет выделено 224,8 млн рублей, на муниципальный транспорт - 331 миллион.

Дефицит бюджета в 472 млн рублей предполагается покрыть за счет кредитов. Муниципальный долг в 3,2 млрд рублей планируется снизить к 1 января 2019 года до 2,4 миллиарда. 

У Счетной палаты Липецка к документу больших претензий не было.

А вот в своём заключении на проект бюджета 2018 года экспертно-аналитическое управление горсовета увидело ряд неприятных тенденций. Так, в следующем году расходы на сферу ЖКХ уменьшены вдвое: с 1,5 млрд рублей до 785 миллионов. А ведь большинство жалоб горожан как раз связаны с проблемами в этой сфере. Ежегодно липчане оценивают деятельность предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, на "двойку". 

- Может, нам вообще департамент ЖКХ не нужен? Пока его работы я не вижу, - резюмировал спикер горсовета Игорь Тиньков.

С ним не согласился депутат Юрий Шкляров, директор управляющей компании. Он заявил, что сфера ЖКХ финансируется по остаточному принципу. При таком подходе с коммунальных организаций вообще невозможно требовать какую-то работу.

- На носу - чемпионат мира по футболу! Что увидят гости города? - возмутился представитель "коммунального лобби".

Также значительно в следующем году будут урезаны расходы на ряд других статей расходов. На социальную политику - на 24,8%, на физическую культуру и спорт - на 20,4%. Уменьшатся, кстати, на 5,4% расходы на муниципальные СМИ - с 23,1 млн рублей в этом году до 17,7 млн рублей в следующем.

Но если где-то убавляется, то в другом месте прибавляется. Так, затраты на обслуживание муниципального долга в следующем году вырастут на 17,5% - с нынешних 119 миллионов до 140 миллионов рублей в 2018 году. На решение "общегосударственных вопросов" будет выделено 954 млн рублей - на 12,2% больше, чем в этом году.

- Поясните, плюс 24 миллиона рублей на графу расходов главы Липецка это что? - спросил депутат Николай Быковских у председателя департамента финансов мэрии Татьяны Григоровой.

Из ответа следовало, что эти средства пойдут не только на содержание главы Липецка, но и на увеличение в 2018 году МРОТ и увеличение на 4% зарплат аппарата ресурсного обеспечения мэрии: водителей, гардеробщиц, уборщиц.

Николай Быковских проголосовал против такого бюджета.


10 1203
#Бюджет

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин.

13 минут назад
Меру 24 миллиона нарасходы это мало! А дяди Олегу с чего он будет платить откат за назночения . ЖКХА нужно ликвидировать вернуть советские ЖЕК и кворплату . Сечас там родственники чиновников стрыгут бабло с горожан.
ответить

Гость на этой планете

33 минуты назад
Слышал Жириновский в Липецкой области в деревне Тербуны будет проездом,и будет общаться с населением. Кто поедет на встречу с кумиром?
ответить

Аванес

41 минуту назад
ЖОРА , Николай ручонкаме помашет, а так - ток место поджoпноe может давить, ему даже прыщи - жена давит.
ответить

Идiотъ

43 минуты назад
Так ругались, так ругались, и... приняли.
ответить

Неавтофанат

47 минут назад
На общегосударственные вопросы должно государство выделять! С какой стати Липецк отдаёт половину государственной подачки назад? Этих денег хватит на покрытие дефицита и останется на ремонт моста. Как я вам?
ответить

ЖОРА

48 минут назад
НИКОЛАЙ МОЛОДЕЦ ТАК И ДЕРЖАТЬ ДАВИ ИХ
ответить

Ангел

56 минут назад
* там что ли совсем они
ответить

Липецкий

сегодня, 16:09
Да на жителей у нас плевать, главное чтобы гости что-то там не увидели!
ответить

вася

сегодня, 16:04
мало ему нашему меру! водителей - сократить пускай наши ненасытные ездят на новых муниципальных автобусах к народу поближе!
ответить

skrip

сегодня, 16:01
24 ЛЯМА НА 10 ЧЕЛОВЕК
ответить

Еще в рубрике

Четыре липецкие общественные организации получили президентские гранты
#президентский грант
Четыре липецкие общественные организации получили президентские гранты

48 минут назад

Общество
В Ельце чуть больше половины пассажиров пользуются транспортным картами
#трагедия #отравление #яд
1
В Ельце чуть больше половины пассажиров пользуются транспортным картами

сегодня, 15:52

Общество
Третейские суды призывают проверять на подлинность
#третейский суд
Третейские суды призывают проверять на подлинность

сегодня, 15:48

Общество
В Ельце снесут вековые дома
#снос #аварийное жилье
В Ельце снесут вековые дома

сегодня, 15:30

Общество
В Липецке задержан закладчик героина
#наркотики
В Липецке задержан закладчик героина

сегодня, 15:23

Общество
Перед Новым годом северные олени из Добринки нарасхват
#Новый год #олени
4
Перед Новым годом северные олени из Добринки нарасхват

сегодня, 15:22

Общество