На городском кладбище почтят память погибшего в Сирии лётчика

24 ноября — годовщина гибели Героя России Олега Пешкова.

Завтра в Липецке будут вспоминать Героя России Олега Пешкова. Напомним, что Су-24 летчиков Липецкого авиацентра пилота Олега Пешкова и штурмана Константина Мурахтина был сбит в небе над Сирией 24 ноября 2015 года. Олега Пешкова расстреляли в воздухе, когда он спускался на парашюте. Константина Мурахтина вывели с территории подконтрольной боевикам бойцы сирийского спецназа и российские военнослужащие. Указом президента России Олегу Пешкову посмертно присвоено звание Героя России, Константин Мурахтин удостоен ордена Мужества. После возвращения тела на родину, Олега Пешкова похоронили в Липецке 2 декабря 2015 года.

В пятницу в нашем городе запланирован целый ряд мероприятий, приуроченных к годовщине гибели пилота. Так, в 11:00 в школе №30 им. О.А. Пешкова состоится торжественное открытие бюста Героя Российской Федерации подполковника Олега Анатольевича Пешкова. Памятник был создан местными мастерами в творческой студии липецкого скульптора Игоря Мазура. Бюст выполнен из металлополимера с тонировкой под бронзу. Его высота составляет 70 сантиметров.

В 13:00 ещё одно памятное мероприятие пройдёт на могиле Героя России. Ровно год назад — 24 ноября 2016 года на городском кладбище был открыт памятник Герою России Олегу Пешкову. Этот памятник Олегу Пешкову изготовлен из чёрного гранита в виде двух плоскостей крыла самолёта, на которых нанесены изображения Олега Пешкова, звезды Героя России и самолёта Су-24 с надписью «Пешков Олег Анатольевич». Завтра днём у памятника на городском кладбище соберутся сослуживцы лётчика.

Добавим, что в Липецке есть ещё один памятник Пешкову — деревянный, он установлен в музее Липецкого авиацентра, а изготовил монумент 36-летний Александр Ивченко из Воронежа. Этот памятник представляет собой скульптуру, состоящую из трёх скрещенных рук (мужской, женской и детской), самолёта и автомата.

Старший инспектор-лётчик - начальник воздушно-огневой и тактической подготовки отдела боевой подготовки Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России подполковник Олег Пешков родился 3 августа 1970 года в селе Косиха Алтайского края. В 1991 году окончил с отличием Харьковское высшее военное авиационное училище, в 2010-м году окончил с отличием академию Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Олег Пешков прошёл служебный путь от лётчика учебного авиационного полка до начальника воздушно-огневой тактической подготовки авиационного соединения. Награждён 6-ю медалями. За время службы освоил пять типов самолетов: Л-39, МиГ-21, Су-24МР, Су-24М, Су-34. Налетал 1750 часов. Классная квалификация - военный летчик-снайпер. В Липецком авиацентре Олег Пешков служил с апреля 2009 года.



Указом президента России от 25 ноября 2015 года ему посмертно присвоено звание Героя России. Почётное наименование «Герой России Олег Пешков» присвоено самолёту Липецкого авиацентра Су-34. Его именем названа улица в Липецке, его имя носит средняя школа села Хрущёвка и школа №30 Липецка. Имя Пешкова также нанесено на гранитной доске на площади Авиаторов.