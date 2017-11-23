Общество

55 минут назад

Если мерзнешь - звони

379
#теплоснабжение
Если мерзнешь - звони

Департамент ЖКХ организовал «горячую линию» по отоплению жилых домов.

В связи с понижением температуры ведется усиленный контроль по подаче тепла в многоквартирные дома Липецка. В департаменте ЖКХ городской администрации выделен специалист, который контролирует всю ситуацию с теплоснабжением.

По информации МУП «АДС» сократилось количество звонков с жалобами на отопление, ситуация стабильная. Все аварийные заявки выполняются в плановом режиме.

Департамент ЖКХ также организовал «горячую линию» по телефону 22–95–58, на которую липчане могут обращаться по всем вопросам, связанным с теплоснабжением домов. По этому же номеру также можно обратиться с вопросами по уборке снега на придомовых территориях.



379
#теплоснабжение

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