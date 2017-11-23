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Липецкий парк заплатит почти 350 000 рублей за яму на парковке

2 500
#Быханов сад #ДТП
Липецкий парк заплатит почти 350 000 рублей за яму на парковке

В ухаб попал дорогой автомобиль.

Липецкий областной суд подтвердил выводы Советского районного суда Липецка. Там ранее учреждение культуры «Быханов сад» обязали возместить ущерб за ДТП.

Как указано в материалах суда, 10 ноября 2016 года автомобиль «Мерседес Бенц» угодил в дорожную яму на парковке в зоне парка. Прореха в асфальте превратилась в опасную лужу, и авто въехало в ухаб. За оценкой ущерба от аварии водитель обратился к специалистам. Стоимость восстановительного ремонта от наезда на яму оценили в 288 300 рублей. Свой общий ущерб с учетом всех затрат автомобилист определил в 322 395 рублей. Иск на его возмещение мужчина заявил в адрес городских властей. В ходе разбирательства был установлен надлежащий ответчик — парк «Быханов сад». Хоть представители учреждения культуры и отрицали, что стоянка относится к их территории, против доводов ответчика выступили документы. Спорная зона была передана «Быханову саду» в бессрочное пользование мэрией еще в 2007 году. Советский районный суд Липецка вынес решение в пользу автомобилиста. Тот получит 324 713 рублей, за проведение экспертизы «Быханов сад» должен еще почти 22 000 рублей.

В Липецком областном суде администрация парка хотела опротестовать решение и добиться отсрочки оплаты взыскания, так как денег после закрытия сезона работы у учреждения нет. В удовлетворении жалобы парку отказали.
2 500
#Быханов сад #ДТП

Комментарии (2)

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Ох

7 минут назад
Мэр предпринимателей кошмарит, чтоб те убрали прилегающую территорию, а сам за своей смотреть не может! Убогий!
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Светлана

45 минут назад
Пусть у "парка Миниатюр" займут - 2 млн.руб. им на забор нашли же! Или одолжат у кураторов-аферистов: Павлова и Малько.
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