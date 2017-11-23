Липецкий парк заплатит почти 350 000 рублей за яму на парковке

В ухаб попал дорогой автомобиль.

Липецкий областной суд подтвердил выводы Советского районного суда Липецка. Там ранее учреждение культуры «Быханов сад» обязали возместить ущерб за ДТП.



Как указано в материалах суда, 10 ноября 2016 года автомобиль «Мерседес Бенц» угодил в дорожную яму на парковке в зоне парка. Прореха в асфальте превратилась в опасную лужу, и авто въехало в ухаб. За оценкой ущерба от аварии водитель обратился к специалистам. Стоимость восстановительного ремонта от наезда на яму оценили в 288 300 рублей. Свой общий ущерб с учетом всех затрат автомобилист определил в 322 395 рублей. Иск на его возмещение мужчина заявил в адрес городских властей. В ходе разбирательства был установлен надлежащий ответчик — парк «Быханов сад». Хоть представители учреждения культуры и отрицали, что стоянка относится к их территории, против доводов ответчика выступили документы. Спорная зона была передана «Быханову саду» в бессрочное пользование мэрией еще в 2007 году. Советский районный суд Липецка вынес решение в пользу автомобилиста. Тот получит 324 713 рублей, за проведение экспертизы «Быханов сад» должен еще почти 22 000 рублей.



В Липецком областном суде администрация парка хотела опротестовать решение и добиться отсрочки оплаты взыскания, так как денег после закрытия сезона работы у учреждения нет. В удовлетворении жалобы парку отказали.