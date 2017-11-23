Из-за снегопада в Липецкой области застрял школьный автобус

Дети опоздали на уроки на час.

Напомним, сегодня утром мы рассказали о том, что жители Добринского района жалуются , что из-за снегопада накануне там возник транспортный коллапс, в том числе произошло ЧП со школьным автобусом. Официальные структуры — глава района и пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области ничего о случившемся не знали.

Тем не менее, родители продолжают настаивать на ЧП со школьным автобусом

— Не знаю, какой смысл им отрицать факт происшествия, если вызывали подмогу по номеру 112 — это легко проверить, — уверяет мама школьника Василиса. — Это был автобус Верхнематрёнской средней школы. Ситуация эта случилась в тот момент, когда автобус поворачивал с основной трассы на улицу деревни Малая Матрёнка. А к улицам в деревне дорожники не имеют отношения. За это отвечает глава поселения. Кстати, в момент несостоявшегося ДТП некие службы находились на этом перекрестке и занимались тем, что отряхивали снег с деревьев (которые вот уже года три не опиливают вдоль дороги). Вся эта информация — из уст сына-школьника.

Ситуацию прокомментировала глава сельсовета.

Как сообщила GOROD48 глава администрации Верхнематрёнского сельсовета Добринского района Наталья Жаворонкова, детей в Верхнематрёнскую школу 20-местный автобус забирает в самой деревне Малая Матрёнка.

— Там метров 500 мы не успели прочистить дорогу, наверное, это моя вина, и когда автобус разворачивался, он, действительно, забуксовал, — рассказала глава администрации Верхнематрёнского сельсовета Добринского района Наталья Жаворонкова. — Мы обратились к управляющему нашего хозяйства ООО «Добрыня» Виктору Крутских, и он оперативно нам помог — школьный автобус вытащили с помощью трактора. Дети опоздали на уроки, но не сильно — вся эта ситуация длилась около часа. Но вы понимаете, когда зима наступает — бывают такие случаи.