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сегодня, 14:12

В пятницу несколько домов в районе проспекта Победы останутся без воды

1 440
#водоснабжение
В пятницу несколько домов в районе проспекта Победы останутся без воды

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в пятницу 24 ноября с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям ЛГЭК:

- ул. Катукова, 12,10, 8, 4, 14;

- пр-кт Победы, 132, 126, 128, 118, 116, 120;

- пр-кт 60 лет СССР, 3, 5, 9а, 11, 7, 15, 21;

- ул. Меркулова, 37, 43 ,55, 57, 51а.

Подвоз воды по адресам: пр-т 60 лет СССР, 5; ул. Меркулова, 57.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075

1 440
#водоснабжение

Комментарии (1)

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..несколько дом..
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