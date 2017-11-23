В пятницу несколько домов в районе проспекта Победы останутся без воды

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения, в пятницу 24 ноября с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям ЛГЭК:

- ул. Катукова, 12,10, 8, 4, 14; - пр-кт Победы, 132, 126, 128, 118, 116, 120; - пр-кт 60 лет СССР, 3, 5, 9а, 11, 7, 15, 21; - ул. Меркулова, 37, 43 ,55, 57, 51а. Подвоз воды по адресам: пр-т 60 лет СССР, 5; ул. Меркулова, 57. Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075