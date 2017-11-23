Общество

сегодня, 14:09

«Сын сломал ногу и ему пришлось идти на 3 этаж на одной ноге к травматологу»

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#медицина #инициатива
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«Сын сломал ногу и ему пришлось идти на 3 этаж на одной ноге к травматологу»

Медик просит пересмотреть расположение кабинетов.

Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Татьяна Шибаева вынесла суд интернет-активистов предложение о размещении кабинетов травматологов и хирургов на первых этажах. Идея возникла после того, как ребенок Татьяны Шибаевой столкнулся с нелогичностью расположения кабинетов врачей.

- Я сама работаю в здравоохранении, но сейчас в декретном. Всегда задавалась вопросом, почему кабинеты хирурга и травматолога выше первого этажа. И сейчас меня это еще больше заволновало, так как у меня сын 11-ти лет получил перелом ноги и ему пришлось сегодня подниматься на 3 этаж на одной ноге к травматологу в детской поликлинике № 1, так как у меня на руках еще была маленькая дочь. Я думаю, очень многих это не устраивает. Бедные бабушки и дедушки, как же они мучаются. Так давайте же проголосуем, чтоб решили эту проблему во всех поликлиниках нашей области, где нет лифтов, - призывает Татьяна Шибаева.

Предложение о переносе кабинетов липецких медиков будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 декабря. Если инициативу поддержат свыше 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.


7 1154
#медицина #инициатива
4

Комментарии (7)

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Лена

10 минут назад
Инвалид 2 гр., развалили всю медицину,да и нет в Липецке вонючем специалистов починить аппарат Мрт будут из Японии ждать или из Китая спецов
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Неавтофанат

25 минут назад
Во всех современных больницах есть лифты! Следует учесть, что высота этажа там не менее 3,5-4 метра. Приходилось из "11 палаты" в сопровождении завотделениями перемещаться на лифте. Только пациент очереди не дождется - каталки с оперированными, сестры-хозяйки с бельем, трупы (прошу прощения) и завтраки-обеды-ужины.
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Липчанин

30 минут назад
Лечились, знаем, В детской поликлинике на пл. Плеханов, она де ДП №1 только 4 этажа
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липецкий главмеддурдом

35 минут назад
переведем всех травматологов на 5 этаж
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Инвалид 2 гр.

37 минут назад
В онкологии на Макарова сломался аппарат мрт более 1,5 месяца назад,до сих пор починить не могут,инвалиды даже с области вынуждены приезжать в город и мотаться целый день в поисках альтернатив,что за власть поганая
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Лечились, знаем

44 минуты назад
В детской поликлинике на пл. Плеханова физкабинет на 7!!! этаже, и все хромые тащятся туда по лестнице.
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vv

сегодня, 14:41
наша администрация далека от народа ...когда тетка и аварийного жилья переселялась ей 80 лет то дали 9 этаж ...я задал вопрос вы смотрите на это ....они как на дурака посмотрели .....НИКОМУ В АДМИНИСТРАЦИИ ЭТО И НЕ НАДО ....РАНЬШЕ ТРАВПУНКТ БЫЛ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ....ТАК ЗАЧЕМ НА 3 ...ПОЛНЫЙ ДУРДОМ
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