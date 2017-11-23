Общество
сегодня, 14:09
«Сын сломал ногу и ему пришлось идти на 3 этаж на одной ноге к травматологу»
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Медик просит пересмотреть расположение кабинетов.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Татьяна Шибаева вынесла суд интернет-активистов предложение о размещении кабинетов травматологов и хирургов на первых этажах. Идея возникла после того, как ребенок Татьяны Шибаевой столкнулся с нелогичностью расположения кабинетов врачей.
- Я сама работаю в здравоохранении, но сейчас в декретном. Всегда задавалась вопросом, почему кабинеты хирурга и травматолога выше первого этажа. И сейчас меня это еще больше заволновало, так как у меня сын 11-ти лет получил перелом ноги и ему пришлось сегодня подниматься на 3 этаж на одной ноге к травматологу в детской поликлинике № 1, так как у меня на руках еще была маленькая дочь. Я думаю, очень многих это не устраивает. Бедные бабушки и дедушки, как же они мучаются. Так давайте же проголосуем, чтоб решили эту проблему во всех поликлиниках нашей области, где нет лифтов, - призывает Татьяна Шибаева.
Предложение о переносе кабинетов липецких медиков будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 декабря. Если инициативу поддержат свыше 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
- Я сама работаю в здравоохранении, но сейчас в декретном. Всегда задавалась вопросом, почему кабинеты хирурга и травматолога выше первого этажа. И сейчас меня это еще больше заволновало, так как у меня сын 11-ти лет получил перелом ноги и ему пришлось сегодня подниматься на 3 этаж на одной ноге к травматологу в детской поликлинике № 1, так как у меня на руках еще была маленькая дочь. Я думаю, очень многих это не устраивает. Бедные бабушки и дедушки, как же они мучаются. Так давайте же проголосуем, чтоб решили эту проблему во всех поликлиниках нашей области, где нет лифтов, - призывает Татьяна Шибаева.
Предложение о переносе кабинетов липецких медиков будет находиться на стадии народного голосования вплоть до 23 декабря. Если инициативу поддержат свыше 700 положительных откликов, то ее рассмотрят в администрации Липецкой области.
7 1154
Лена
Неавтофанат
Липчанин
липецкий главмеддурдом
Инвалид 2 гр.
Лечились, знаем
vv