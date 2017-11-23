Культура

21 минуту назад

День матери отпразднуют в музее

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#День матери #концерт #выставка
День матери отпразднуют в музее

26 ноября - День матери.

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери.

Как сообщат краеведческий музей, 29 ноября в Липецком областном краеведческом музее учащиеся и педагоги Центра дистанционного образования Липецкой области представят липецким школьникам концертную программу «Пусть всегда будет мама!», посвященную Дню матери.

- Ребята споют прекрасные песни о маме, на мелодике и на саксофоне исполнят музыкальные композиции, - отмечают организаторы. - Зрители смогут зарядиться энергией ритма восточного танца, а также насладиться прекрасной музыкой и стихами.

Дню матери посвящён целый ряд мероприятий. Напомним, уже сегодня в 16:00 в Липецком областном выставочном зале откроется итоговая выставка открытого конкурса фоторабот «Как хорошо, что я родился!».

Как сообщают организаторы выставки, открытый конкурс фоторабот проводился в рамках областной общественной акции «Я родился!», который стартовал в Липецкой области 6 июля. Конкурс направлен на привлечение внимания к актуальным проблемам семьи и демографии, популяризация семейных ценностей, обозначение роли семьи в развитии общества и региона. К участию были приглашены как профессиональные, так и непрофессиональные фотохудожники в возрасте от 18 лет. Заявку на участие подали более 60 фотографов из Липецка и Липецкой области. Победителя конкурса определит жюри с учетом мнений посетителей выставки, оставленных в книге отзывов, и объявят на церемонии закрытия выставки. Победителю конкурса предоставляется возможность проведения персональной выставки в малом зале в 2018 году. На выставке будет представлено около 40 произведений.
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#День матери #концерт #выставка

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