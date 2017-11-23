Общество

23 минуты назад

В Липецкой области прекратится снег и похолодает

3 337
#снегопад
В Липецкой области прекратится снег и похолодает

В ближайшие трое суток в наш регион будет находиться области повышенного атмосферного давления: местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 6-7 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от -2 до -7 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от -3 до -5. 

Самым теплым день 24 ноября в Липецке был в 1971 году, когда температурный максимум достиг +8, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1941 году — 18 градусов мороза. 

3 337
#снегопад

Комментарии (3)

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Екатерина Иншакова

1 минуту назад
Вот по свежему снежку и морозцу горе-мэр Иванов пусть шурует обратно в Тербуны. Хватит Липецку коллапсов. Как с таким дурнем зимовать?!
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кокс

12 минут назад
ъ, Ага,нет худа без добра
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ъ

16 минут назад
В 1941 году были сильные морозы,благодаря им ,немцы застряли с наступлением.
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