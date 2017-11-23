В Липецкой области прекратится снег и похолодает

В ближайшие трое суток в наш регион будет находиться области повышенного атмосферного давления: местами пройдет небольшой снег. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются 6-7 градусов мороза, что на 3-5 градусов ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов мороза, днем от -2 до -7 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов мороза, днем от -3 до -5.

Самым теплым день 24 ноября в Липецке был в 1971 году, когда температурный максимум достиг +8, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1941 году — 18 градусов мороза.