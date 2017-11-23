Происшествия

29 минут назад

Дело об убийстве на территории автоколонны направлено в суд

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#убийство

После преступления двое обвиняемых долго скрывались.

Заместитель прокурора области Юрий Кожемякин  утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту убийства, совершённого группой лиц.

По версии следствия, 3 октября 2016 года в Липецке двое обвиняемых на территории бывшей автоколонны №1143, на почве личных неприязненных отношений, используя колюще-режущее орудие и гвоздодёр, совершили убийство находившегося там же потерпевшего.

После совершения преступления обвиняемые скрылись и длительное время находились в розыске.

В ходе следствия обвиняемые не признали свою вину.

Однако заместитель прокурора области признал собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения  предъявленного обвинения и направил уголовное дело в  Липецкий областной суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

302
#убийство

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