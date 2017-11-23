В России
57 минут назад
Дешевые лекарства рискуют исчезнуть с прилавков
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Об этом предупреждают производители.
Производители дешевых лекарств уведомили Совбез и Госдуму о риске роста цен и сокращения ассортимента из-за введения маркировки в 2019 году. Участники рынка утверждают, что не могут позволить себе кредиты на новое оборудование, сообщает РБК. Под обращением подписались «Марбиофарм», «Уралбиофарм», «Органика», «МОСФАРМ», «Авексима Сибирь», «Компания Деко», «ОЗОН», «Татхимфармпрепараты», «Ирбитский химико-фармацевтический завод» и «Кировская фармацевтическая фабрика».
Производители лекарств утверждают, что обязательная маркировка всех лекарств приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты, что приведет к их исчезновению в продаже. Вместе с этим, участники рынка не выступают против маркировки лекарств, они просят дать больший срок на ее введение и обозначить переходный период. Необходимо установить переходный период как минимум до 2023 года, считают производители.
Производители лекарств утверждают, что обязательная маркировка всех лекарств приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты, что приведет к их исчезновению в продаже. Вместе с этим, участники рынка не выступают против маркировки лекарств, они просят дать больший срок на ее введение и обозначить переходный период. Необходимо установить переходный период как минимум до 2023 года, считают производители.
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