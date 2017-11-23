В России
сегодня, 13:07
Водителей в России поделят на профессионалов и любителей
Минтранс готовит масштабную реформу подготовки водителей транспортных средств.
В российской системе обучения водителей назревает масштабная реформа: Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов. Профессионалы — таксисты, дальнобойщики и другие граждане, управляющие авто по найму,— будут обучаться по новым программам. Результатом станет отметка в правах, подтверждающая "профессиональную компетентность", так называемый международный код "95", без нее не возьмут на работу. Для остальных процесс обучения станет проще, - пишет "Коммерсантъ".
Подготовленный Минтрансом проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения" опубликован вчера на regulation.gov.ru. Документ готовился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Основная его цель — повысить уровень подготовки водителей-профессионалов. Проблема обсуждалась еще в марте 2016 года на президиуме Госсовета при участии президента Владимира Путина.
Центральное нововведение — законодательное разделение водителей на любителей и профессионалов. Для этого будут разработаны курсы обучения "по общеразвивающим программам": по окончании можно получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Желающие получить "специальные категории" — C, D, Е (и их подкатегории для транспортировки прицепов) и работать по найму должны пройти специальное «профессиональное обучение» по соответствующим программам.
Программы подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу. Для граждан, не желающих работать по найму, обучение упростится. Сейчас они вынуждены изучать "принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов", "диспетчерское руководство работой подвижного состава" и "организацию таксомоторных перевозок", даже получая категорию B. В Минтрансе считают, что нужды в этом нет. А программы для профессионалов надо, наоборот, усилить курсами вождения "во внештатных ситуациях", "отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса", а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.
В удостоверении появится отметка, подтверждающая "профессиональную компетентность",— так называемый код "95". Такая практика закреплена директивой Европарламента и Совета ЕС, код "95" обязателен для водителей-профессионалов стран ЕС. Работодатель не вправе будет принять гражданина на работу без нее. Квалификация будет действительна в течение пяти лет, затем понадобится пересдача. При этом все действующие на момент принятия закона права будут действительны без отметок, что не будет являться ограничением.
Законопроектом также снимается запрет приема на работу граждан государств—членов Евразийского экономического союза с национальными правами. Сегодня запрет, напомним, не действует для белорусов и киргизов, исключение сделают и для граждан Армении, Молдавии и Казахстана.
"Уровень подготовки профессиональных шоферов крайне низкий, в итоге у нас сейчас бардак на дорогах,— поддержал инициативу координатор ассоциации “Дальнобойщик” Валерий Войтко.— Логично, если профессионалов будут учить по расширенной программе. В советские времена, прежде чем сесть за руль грузовика, нужно было пройти ДОСААФ, армию, потом тебе назначали наставника-куратора и только потом позволяли работать".
Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин, напротив, считает, что и сегодня водителей, независимо от категорий, готовят на весьма профессиональном уровне. При этом высок риск, что новые программы для водителей-любителей существенно упростятся, что скажется на уровне подготовки и, как следствие, на безопасности движения. "С 2013 года в России проводится серьезнейшая реформа образования водителей, приняты нормативные правовые акты, которые вывели подготовку на качественно новый уровень. Количество ДТП, совершенных начинающими водителям, сократилось с 2015 года на 46,5%,— говорит президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.— И вдруг предлагается все наработки отменить, все нормативы переписать и начать, по сути, с чистого листа". По ее словам, автошколы уже предлагали Минтрансу ввести систему обязательного повышения квалификации (раз в пять лет) водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.
Минтранс закладывает на подготовку к вступлению законопроекта в силу два года. "Есть опасения, что хорошую идею чиновники дискредитируют, в итоге результат будет совершенно не тот, что ожидается",— опасается Валерий Войтко.
Подготовленный Минтрансом проект изменений в закон "О безопасности дорожного движения" опубликован вчера на regulation.gov.ru. Документ готовился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Основная его цель — повысить уровень подготовки водителей-профессионалов. Проблема обсуждалась еще в марте 2016 года на президиуме Госсовета при участии президента Владимира Путина.
Центральное нововведение — законодательное разделение водителей на любителей и профессионалов. Для этого будут разработаны курсы обучения "по общеразвивающим программам": по окончании можно получить права не выше категорий C1 (грузовик массой до 7,5 т) или D1 (автобус, в котором не более 16 мест). Желающие получить "специальные категории" — C, D, Е (и их подкатегории для транспортировки прицепов) и работать по найму должны пройти специальное «профессиональное обучение» по соответствующим программам.
Программы подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу. Для граждан, не желающих работать по найму, обучение упростится. Сейчас они вынуждены изучать "принципы организации перевозок массовых навалочных и сыпучих грузов", "диспетчерское руководство работой подвижного состава" и "организацию таксомоторных перевозок", даже получая категорию B. В Минтрансе считают, что нужды в этом нет. А программы для профессионалов надо, наоборот, усилить курсами вождения "во внештатных ситуациях", "отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса", а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.
В удостоверении появится отметка, подтверждающая "профессиональную компетентность",— так называемый код "95". Такая практика закреплена директивой Европарламента и Совета ЕС, код "95" обязателен для водителей-профессионалов стран ЕС. Работодатель не вправе будет принять гражданина на работу без нее. Квалификация будет действительна в течение пяти лет, затем понадобится пересдача. При этом все действующие на момент принятия закона права будут действительны без отметок, что не будет являться ограничением.
Законопроектом также снимается запрет приема на работу граждан государств—членов Евразийского экономического союза с национальными правами. Сегодня запрет, напомним, не действует для белорусов и киргизов, исключение сделают и для граждан Армении, Молдавии и Казахстана.
"Уровень подготовки профессиональных шоферов крайне низкий, в итоге у нас сейчас бардак на дорогах,— поддержал инициативу координатор ассоциации “Дальнобойщик” Валерий Войтко.— Логично, если профессионалов будут учить по расширенной программе. В советские времена, прежде чем сесть за руль грузовика, нужно было пройти ДОСААФ, армию, потом тебе назначали наставника-куратора и только потом позволяли работать".
Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин, напротив, считает, что и сегодня водителей, независимо от категорий, готовят на весьма профессиональном уровне. При этом высок риск, что новые программы для водителей-любителей существенно упростятся, что скажется на уровне подготовки и, как следствие, на безопасности движения. "С 2013 года в России проводится серьезнейшая реформа образования водителей, приняты нормативные правовые акты, которые вывели подготовку на качественно новый уровень. Количество ДТП, совершенных начинающими водителям, сократилось с 2015 года на 46,5%,— говорит президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.— И вдруг предлагается все наработки отменить, все нормативы переписать и начать, по сути, с чистого листа". По ее словам, автошколы уже предлагали Минтрансу ввести систему обязательного повышения квалификации (раз в пять лет) водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов.
Минтранс закладывает на подготовку к вступлению законопроекта в силу два года. "Есть опасения, что хорошую идею чиновники дискредитируют, в итоге результат будет совершенно не тот, что ожидается",— опасается Валерий Войтко.
русс