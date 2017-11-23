В России
сегодня, 13:11
В России могут отменить паспорта
Определить личность поможет биометрия.
Контроль биометрических данных через 15–20 лет может заменить паспорта в России. Такое мнение выразил основатель и генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин. Ханин отметил, что VisionLabs уже предоставляет услуги распознавания лиц и на сегодняшний день подобные технологии позволяют заменить документы на контроль биометрических данных, сообщают "Известия".
- С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные, — сказал Ханин, уточнив, что сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза обеспечивает высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов.
При этом основатель VisionLabs подчеркнул, что в ближайшие годы страны вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы.
- С технической точки зрения уже сейчас вполне реально заменить паспорта и другие документы, идентифицирующие личность, на биометрические данные, — сказал Ханин, уточнив, что сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза обеспечивает высокую полноту и точность распознавания человека, которая делает возможным биометрическое распознавание без привычных бумажных документов.
При этом основатель VisionLabs подчеркнул, что в ближайшие годы страны вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому еще не готовы.