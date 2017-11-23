Госдума запретила размещение рекламы на квитанциях об оплате ЖКХ

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете рекламы на квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг. Под запретом теперь не только коммерческая, но и социальная реклама.





По мнению авторов закона, из-за обилия рекламы на счетах граждане с трудом могут рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.



Законом предлагается установить запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.



Данный законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2014 года.



Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования, - пишет



Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента и принят в первом чтении в октябре 2014 года. 9 ноября 2017 года комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять документ во втором чтении.



Как сообщалось, в ноябре прошлого года ноября Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска ПАО "ТНС энерго Нижний Новгорд" и ООО "Энергоконтроль", просивших признать незаконным решение ФАС по делу о рекламе на квитанциях по оплате услуг потребления электроэнергии. Комиссия Нижегородского УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространенную на оборотной стороне квитанций по оплате услуг, так как ее размещение противоречит требованиям ч.11 ст. 5 закона "О рекламе". Госдума РФ на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о запрете рекламы, в том числе социальной, на квитанциях ЖКХ.По мнению авторов закона, из-за обилия рекламы на счетах граждане с трудом могут рассмотреть необходимую информацию о нормативах потребления коммунальных услуг, показания приборов учета, суммарный объем коммунальных услуг.Законом предлагается установить запрет на размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.Данный законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в октябре 2014 года.Закон вступит в силу по истечении 60 дней после дня его официального опубликования, - пишет "Интерфакс" Напомним, что законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента и принят в первом чтении в октябре 2014 года. 9 ноября 2017 года комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять документ во втором чтении.Как сообщалось, в ноябре прошлого года ноября Арбитражный суд Нижегородской области отказал в удовлетворении иска ПАО "ТНС энерго Нижний Новгорд" и ООО "Энергоконтроль", просивших признать незаконным решение ФАС по делу о рекламе на квитанциях по оплате услуг потребления электроэнергии. Комиссия Нижегородского УФАС признала ненадлежащей рекламу, распространенную на оборотной стороне квитанций по оплате услуг, так как ее размещение противоречит требованиям ч.11 ст. 5 закона "О рекламе".