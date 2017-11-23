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В России запретили рекламу на квитанциях за ЖКХ

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#ЖКХ #квитанция #реклама
В России запретили рекламу на квитанциях за ЖКХ

Закон приняли в Государственной Думе.

Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете рекламы на квитанциях оплаты жилищно-коммунальных услуг. Под запретом теперь не только коммерческая, но и социальная реклама. "Сегодня информационное пространство перенасыщено различного вида рекламой: наружной, звуковой, рекламой в СМИ, в печатных изданиях. Много жалоб поступает от граждан по поводу засилья рекламной информации на платежных документах, предназначенных для оплаты коммунальных услуг и содержания жилого помещения", отмечается в пояснительной записке к документу.

- Эта реклама зачастую несет в себе недостоверную, нечистоплотную информацию. С принятием закона мы положим этому конец. Дополнительно на платежках допускается информация лишь о тарифах и поставщиках услуг, - передает слова депутата от ЛДПР Игоря Тарощина ТАСС.

Теперь рекламу нельзя размещать ни с внутренней, ни с обратной стороны платежки. Закон вступит в силу по истечении 60 дней со дня его официальной публикации.
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#ЖКХ #квитанция #реклама

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