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Керимова выпустили под залог в 5 млн евро
Сенатора обвиняют в уходе от налогов.
Сенатору Сулейману Керимову предъявили обвинение в неуплате налогов. Французский суд не отправил его в тюрьму, а отпустил под подписку о невыезде и залог в €5 млн. Как сообщает РИА Новости, адвокат Керимова Никита Сычев не стал комментировать решение французского суда.
- Керимов не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу, — цитирует пресса прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.
Керимова во Франции обвиняют в "отмывании денег, усугубленном уклонением от уплаты налогов". Сторона обвинения утверждает, что нарушения закона были допущены им при скупке объектов элитной недвижимости на Лазурном берегу. По данным газеты Le Figaro, речь идет о нескольких десятках миллионов евро.
Председатель комитета по международным делам ГД РФ Леонид Слуцкий отметил, что задержание российского сенатора на территории иностранного государства носит вопиющий и беспрецедентный характер.
- Керимов не будет помещен в тюрьму, но должен выполнить ряд условий. Оставаться на территории департамента Приморские Альпы, несколько раз в неделю приходить в полицию, заплатить залог в пять миллионов евро, сдать паспорт и не вступать в контакт с некоторыми лицами, список которых я вам сообщить не могу, — цитирует пресса прокурора Ниццы Жан-Мишеля Прэтра.
Керимова во Франции обвиняют в "отмывании денег, усугубленном уклонением от уплаты налогов". Сторона обвинения утверждает, что нарушения закона были допущены им при скупке объектов элитной недвижимости на Лазурном берегу. По данным газеты Le Figaro, речь идет о нескольких десятках миллионов евро.
Председатель комитета по международным делам ГД РФ Леонид Слуцкий отметил, что задержание российского сенатора на территории иностранного государства носит вопиющий и беспрецедентный характер.