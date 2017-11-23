В России
сегодня, 12:50
Путин обратил внимание на экономические проблемы Сирии
Страну придется поднимать из руин.
Трехсторонняя встреча лидеров России, Турции, и Ирана по сирийскому вопросу прошла накануне в Сочи. Подводя итоги сочинских переговоров, глава РФ выразил уверенность, что военный этап стабилизации в Сирии подходит к концу и теперь стоит уделить особое внимание процессу политического урегулирования, пишет «Газета.ру».
Российский лидер обратил внимание на гуманитарный аспект в урегулировании сирийского кризиса. Он заявил, что такие элементы, как адресная помощь населению, разминирование освобожденных территорий и оказание содействия в возвращении беженцев, а также решение экономических проблем, имеют серьезное значение в контексте разрешения сирийского конфликта.
- В ходе сегодняшних переговоров мы не обошли вниманием и вопрос социально-экономического восстановления Сирии. Предстоит проделать большую работу, по сути, помочь сирийцам заново создать инфраструктуру, возродить промышленность, сельское хозяйство, торговлю, вновь открыть социальные объекты - больницы, школы, детские сады, - сказал Путин.
Российский президент также подчеркнул, что "принципиально важно в разы нарастить объемы гуманитарной помощи населению, полностью разминировать территорию Сирии, сохранить историческое и культурное наследие". По его словам, в ходе переговоров стороны договорились "делать все, чтобы стимулировать подключение к этой работе других государств, региональных и международных организаций".
Правительство Сирии приветствует итоговое заявление трехстороннего саммита в Сочи, сообщил агентству Sana официальный представитель сирийского МИДа. По его словам, Дамаск поддерживает «любые политические усилия, уважающие суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и способствующие сохранению жизней граждан».
Российский лидер обратил внимание на гуманитарный аспект в урегулировании сирийского кризиса. Он заявил, что такие элементы, как адресная помощь населению, разминирование освобожденных территорий и оказание содействия в возвращении беженцев, а также решение экономических проблем, имеют серьезное значение в контексте разрешения сирийского конфликта.
- В ходе сегодняшних переговоров мы не обошли вниманием и вопрос социально-экономического восстановления Сирии. Предстоит проделать большую работу, по сути, помочь сирийцам заново создать инфраструктуру, возродить промышленность, сельское хозяйство, торговлю, вновь открыть социальные объекты - больницы, школы, детские сады, - сказал Путин.
Российский президент также подчеркнул, что "принципиально важно в разы нарастить объемы гуманитарной помощи населению, полностью разминировать территорию Сирии, сохранить историческое и культурное наследие". По его словам, в ходе переговоров стороны договорились "делать все, чтобы стимулировать подключение к этой работе других государств, региональных и международных организаций".
Правительство Сирии приветствует итоговое заявление трехстороннего саммита в Сочи, сообщил агентству Sana официальный представитель сирийского МИДа. По его словам, Дамаск поддерживает «любые политические усилия, уважающие суверенитет, независимость и территориальную целостность страны и способствующие сохранению жизней граждан».